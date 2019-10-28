Товар на лицо: расплатиться за услугу будет возможно благодаря селфи. Есть ли в этом риски для граждан РК?

Казахстанцы активно обсуждают планы по запуску в Нур-Султане новой системы Face Pay по оплате проезда в общественном транспорте при помощи биометрии - фотографии лица. Forbes.kz попросил рассказать о деталях проекта учредителя компании-разработчика Ipay Алмаса Айменова





Сейчас в столице Казахстана проводится тестирование новой системы, с помощью которой любой желающий сможет расплатиться за проезд при помощи новейшей технологии – Face Pay.



- Мы провели первые тестовые испытания новой системы на двух автобусах. Наша система Face Pay показала хорошие результаты – 95% распознавания лиц. Совсем скоро проведём бета-тестирование уже в рабочем режиме, в полевых условиях. А для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо будет зайти на наш бот в Telegram, где вы можете указать свой ИИН, сделать селфи, добавить свою банковскую или автобусную карты и таким образом зарегистрироваться в системе. Затем вы можете заходить в автобус и приобретать билет, - рассказал учредитель компании Ipay Алмас Айменов.



Пока система Face Pay доступна в Telegram, но сейчас ведутся активные работы для запуска проекта в мобильном приложении OyBy («ОйБай»). Также система в скором времени может стать доступной в мобильных приложениях от Astana LRT и ForteBank.



По словам бизнесмена, Face Pay создан в первую очередь для удобства граждан. Преимущества новой системы заключаются в том, что пассажирам не надо брать с собой для поездки что-то, что в теории может быть утерянным или украденным.



- Вы можете забыть дома кошелёк с картами и наличкой, у вас может разрядиться телефон для QR-сканирования. Вам просто нужно быть уже заранее зарегистрированным и иметь на своей банковской или автобусной карте положительный баланс. Вы заходите в автобус, и этого будет достаточно. Камеры нашей системы вас распознают и автоматически снимут оплату. Не стоит бояться – дважды проезд не будет оплачен, - заверил предприниматель.



Алмас Айменов также рассказал о том, что понимает опасения людей по поводу сохранности личных данных, но уверяет, что новая система имеет высокую степень защиты, которую будет очень трудно взломать потенциальным злоумышленникам.



- Действительно, в последнее время появилось много сообщений на эти темы. Тем не менее сегодня технологии выросли настолько, что взломать подобные системы биометрии очень сложно. Говорить о том, что это невозможно, наверное, нельзя: взломать можно всё что угодно, но у нас очень высокие уровни защиты. Биометрия сама по себе – очень высокий способ предотвратить взлом. Это тренд современности. Если говорить о базе фотографий, а в нашем случае это селфи, то они не несут какой-либо ценности, они не относятся к категории баз данных фотографий. Сегодня в социальных сетях можно найти какие угодно фотографии, даже тех людей, которые там не зарегистрированы – это могут сделать знакомые или родственники. Нам нужны ваши данные только для того, чтобы подтвердить вашу личность, чтобы провести транзакцию, - отметил Айменов.



К тому же, добавил бизнесмен, система Face Pay, как и другие биометрические программы, не фиксирует для идентификации изображения или фотографии. Чтобы пройти процедуру распознавания, необходимо «живое» лицо.



Как сказал собеседник, сервис может быть интегрирован с правоохранительной системой для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.



- В общественном транспорте могут произойти какие-то инциденты: кражи, ссоры и даже хулиганство. Думаем, что наши камеры помогут правоохранителям в какой-то мере бороться с правонарушениями по запросам властей. Эти камеры также можно использовать для поимки опасных преступников. В случае пропажи детей станет возможным отследить путь следования ребенка, если он пользуется нашим сервисом: на какой остановке он сел, где вышел и так далее. Это вещи, которые могут оказать реальную помощь нашим гражданам, - добавил Айменов.



Создатель проекта отметил, что технология биометрии сегодня уже не новость. Отпечатки пальцев, биометрия сетчатки глаза, сканирование лица, то есть face ID – уже применяются в разных областях. Однако ещё никто в мире не сумел запустить подобный сервис в общественном транспорте, и в этом уникальность казахстанского проекта.



- Это полностью наша, казахстанская разработка. Над этим проектом мы работали больше года. Компания IPay стала одной их первых в стране, кто внедрил системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода: сперва в Кызылорде, потом в Астане, а дальше по другим городам. Позже я и мой партнёр Руслан Омаров решили продолжить работу в сфере общественного транспорта и создали этот проект - Face Pay. Тем более что мы уже занимались развитием технологии биометрии. В то же время наша компания хочет развивать это направление и в других сегментах. Например, в ретейле - сейчас становятся популярными кассы самообслуживания. Есть много модулей, которые можно развить. Потенциал нашего проекта оценили несколько крупных иностранных компаний, которые всерьёз заинтересовались нашей разработкой и вышли к нам с предложениями о сотрудничестве, - рассказал бизнесмен.



Алмас Айменов затруднился ответить на вопрос, во сколько обойдётся установка системы Face Pay на один автобус, сославшись на коммерческую тайну, но отметил, что на разработку проекта в целом потребовалось около $3 млн.



- Это наши личные средства, - отдельно подчеркнул предприниматель.



В случае успешного прохождения тестирования и различных испытаний данный сервис может быть доступен гостям и жителям Нур-Султана. Компания подписала контракт о сотрудничестве с Astana LRT, ForteBank и автобусным парком №1 Нур-Султана. Ведутся переговоры по установке системы в общественном транспорте в других городах страны, в том числе Алматы.