Начать конфисковывать авто у нарушителей могут в Казахстане

В Казахстане ужесточат наказание за вождение автомобиля после лишения прав, а также за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Много фактов, когда наши граждане управляют автомобилем вообще без водительского удостоверения. Когда водители продолжают управлять автомобилем, после того как они были лишены прав за определенное правонарушение. С учетом этого мы изучаем возможности к ужесточению санкций по этим статьям", - рассказал Кожаев в кулуарах Мажилиса.



По его словам, Казахстан рассмотрит опыт России и Беларуси в этих вопросах.



"В белорусском законодательстве предусмотрена конфискация автомобиля за то, что водитель продолжает управлять после определенных правонарушений. Вот где-то по этому пути мы пойдем. Мы ужесточим санкции по определенным правонарушениям, прежде всего это касается людей, которые, будучи лишенными водительского удостоверения, ездили, в том числе в нетрезвом виде", - пояснил замминистра.



По его словам, после обсуждения мера наказания будет соразмерна совершенному правонарушению.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение.



Напомним, в Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Административный кодекс РК предполагает четыре формы наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:



Лишение прав:



- на три года, если водитель был пьян, но не совершил ДТП;

- на четыре года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии;

- на пять лет, если при этих обстоятельствах пострадали люди, другие транспортные средства.



Арест и лишение прав:



- 15 суток и шесть лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения;

- 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз.



Арест на 20 суток, если водитель управлял в пьяном виде и при этом уже был лишен прав.



Штраф:



- беременным женщинам;

- матерям, которые воспитывают детей до 14 лет;

- инвалидам 1-й и 2-й групп;

- несовершеннолетним;

- женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет.



За отказ от медицинского освидетельствования водителя лишат прав на три года.