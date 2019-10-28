В Казахстане снизят налоги для операторов сотовой связи, которые проведут интернет в сёла

Под налоговые послабления подпадут операторы, которые обеспечат мобильным интернетом сёла с численностью населения не менее 250 человек.



Снизить налоги за радиочастоты для сотовых операторов намерены в Казахстане, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на правительственном часе в Мажилисе Парламента.



"И республиканская бюджетная комиссия, и Министерство экономики, и Министерство финансов поддержали определённые снижения налоговых выплат за радиочастоты, которые уплачивают сотовые операторы. В ближайшее время этот законопроект придёт на рассмотрение в Парламент", – сказал Аскар Жумагалиев.



Позже в кулуарах он сообщил журналистам, что такие налоговые послабления операторы получат по причине того, что им невыгодно проводить интернет в сёла.



"Мы чётко понимаем: чем больше потребителей, тем выше окупаемость любого проекта. В сельских населённых пунктах население не так велико. И проекты, которые направлены на обеспечение широкополосным доступом таких населённых пунктов, они несколько убыточны. Чтобы эту убыточность нивелировать, есть предложение несколько снизить соответствующие выплаты за радиочастотный спектр. Пятилетние каникулы для такого рода выплат необходимы", – отметил Аскар Жумагалиев.



По данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в настоящее время ставка оплаты сотовой связи за полосу частот шириной 1 МГц на приём 1 МГц на передачу составляет 2300 МРП в год для столицы, городов республиканского значения и областей. Снизить её предлагают в 10 раз – до 230 МРП на период с 2020 по 2024 годы.



При этом такую льготу предложено распространить только на операторов связи, принявших на себя обязательства по обеспечению сельских населённых пунктов широкополосным доступом к интернету (3G, 4G). Для мобильной связи пятого поколения (5G) предложено установить нулевую ставку оплаты.