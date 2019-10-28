Назван напиток, спасающий от обезвоживания лучше воды

По словам ученых, напитки с небольшим количеством сахара, жира или белка лучше воды сохраняют жидкость в человеческом организме.



Ученые из шотландской Медицинской школы Сент-Эндрюс выяснили, что напитки с небольшим количеством сахара, жира или белка лучше воды сохраняют жидкость в человеческом организме, передает Today.kz со ссылкой на CNN.



По мнению специалистов, эффективнее организм насыщает и увлажняет молоко благодаря тому, что в ее составе содержаться перечисленные вещества. Они помогают замедлять отток жидкости из желудка и поддерживать гидратацию в течение более длительного периода времени.



В молоке также присутствует натрий, который способствует удерживанию воды в организме.



При этом почки и печень нуждаются в нормальном количестве воды для очищения организма от токсинов. Кроме того, вода поддерживает эластичность и упругость кожи.