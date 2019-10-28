Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25 процентов годовых

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 декабря 2019 года.



Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% годовых. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом динамики внутренних и внешних рисков, передает Today.kz со ссылкой на сообщение регулятора.



"Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п", - говорится в сообщении Нацбанка.



Уточняется, что динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с оценками Национального Банка, сделанными по итогам предыдущего прогноза. Инфляционные ожидания населения складываются близко к уровню фактической инфляции. На конец 2019 года инфляция ожидается на уровне 5,7-5,8%, то есть внутри целевого коридора 4-6%.



"На горизонте до конца 2020 года инфляция сохранится внутри целевого коридора 4-6%, несмотря на наличие инфляционных рисков, связанных с динамикой цен на регулируемые услуги и отдельные виды продовольственных товаров", - прогнозируют в Нацбанке.



Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом динамики внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам.



Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 декабря 2019 года в 15:00 по времени г.Нур-Султан.