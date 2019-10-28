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Иностранцев-браконьеров будут выдворять из Казахстана

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Иностранцев-браконьеров будут выдворять из Казахстана
Фото из открытых источников
По новым правилам законодательства в Казахстане будут расширены полномочия охотинспекторов, а также предусматривается выдворение за пределы страны браконьеров-иностранцев. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz.

Новые нормы расширят полномочия инспекторов по охране растительного и животного мира – в части задержания и доставления браконьеров.

Также нормы предусматривают возможность выдворения иностранцев-браконьеров, а также лиц без гражданства за пределы страны. При этом, у них будут конфисковать имущество, которое они использовали при незаконной охоте или истреблении растений и животных.

Законопроект уже одобрен Сенатом Парламента РК.


Источник: kazpravda.kz
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