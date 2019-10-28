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Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 28 октября.

Песков также сообщил, что не осведомлен о том, поступали ли от правительства какие-либо рекомендации на этот счет.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Минздрава России Вероники Скворцовой о целесообразности решения вопроса о введении эвтаназии путем народного голосования. Министр также напомнила, что в стране легализованы другие способы избавления от страданий, например, использование сильнодействующих опиоидных анальгетиков.

23 октября 40-летняя бельгийская легкоатлетка и паралимпийская чемпионка Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии, решение о которой она приняла еще в 2008 году. Спортсменка испытывала сильные боли из-за неизлечимого заболевания мышц. В августе правом на эвтаназию первой в стране воспользовалась жительница Австралии.

В России запрещена эвтаназия, однако пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства, к примеру, от искусственного поддержания жизни.
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Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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 бася (Посетители) Сегодня, 19:10
прям вовремя поднимают вопрос,такой обузой пенсионеры и инвалиды висят на бюджете страны,конечно надо им разрешить,да ещё и помогать уходить от такой безнадёги-пенсии у большинства маленькие да и медицину похерили, а ещё и недовольны..
экономисты подсчитают какая выгода для страны и проголосуют однозначно за,ну а как там народ будет голосовать уже никого не интересует..

другой вопрос,что наши сми заинтересовались этим вопросом.тоже прощупывают почву?
 
 

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