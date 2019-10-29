В отелях Турции в 2020 году может появиться "налог на проживание"

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает Ria.ru со ссылкой на АТОР.
Эксперты рассказали, что несмотря на название ("налог на проживание") — это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного — в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг — питания, СПА, организации развлечений, конференций.
По информации представителей отелей и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям. В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%.
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Но в 2021 году "налог на проживание", говорят эксперты, может привести к повышению стоимости путевок как минимум на заявленные 2%.
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