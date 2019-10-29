67-летняя роженица из Китая может стать рекордсменом

Пожилая женщина родила здорового ребенка.



Жительница Китая Тиана Тянь родила ребенка в возрасте 67 лет. Она может стать самой пожилой женщиной, способной забеременеть естественным путем, передает Today.kz с ссылкой на РЕН ТВ.



На свет с помощью кесарева сечения появилась здоровая девочка весом 2 килограмма 560 граммов.



Женщина сообщила, что не знала о беременности на протяжении долгого времени.



Малышку назвали Тяньчи, что означает "дар с небес".



Если факт о естественном зачатии подтвердится, китаянка станет самой пожилой женщиной, зачавшей ребенка естественным путем. Она обойдет предыдущего рекордсмена, британку Доун Брук, на 10 лет.