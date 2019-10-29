Ученые открыли новое полезное свойство кофе

К снижению риска появления ряда заболеваний приводит регулярное употребление кофе.
Регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом микробиома кишечника, что в конечном итоге приводит к снижению риска появления ряда заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (Baylor College of Medicine, Хьюстон), представившие результаты своей работы на ежегодном собрании Американской коллегии гастроэнтерологов, передает Today.kz.
В исследовании приняли участие 34 человека, которые прошли скрининговую колоноскопию, в общей сложности было взято 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Разнообразие и распространенность различных бактерий сравнивали у людей с высоким (более 82,9 миллиграмма ежедневно) и низким уровнем потреблением кофеина. Сведения о своей диете добровольцы указывали самостоятельно с помощью специального опросника.
Как оказалось, разнообразие микробиома на уровне типов бактерий в зависимости от потребления кофеина практически не отличалось, однако количество определенных бактерий варьировалось достаточно сильно. К примеру, у любителей кофе оказалось больше противовоспалительных бактерий, таких как Faecalibacterium и Roseburia, а вот потенциально вредных Erysipelatoclostridium было наоборот меньше.
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