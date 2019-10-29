Попытка полицейских прогнать кабана из Уральска попала на видео

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Дикий кабан Площадь Кадыр мырза али будьте осторожны! ________________________________ Подпишись на @zello_zko __________________________________ Ставьте лайки❤️ ___________________________________ Поделись с друзьями ____________________________________ #zello_zko #kazakhstan #казахстан #бқо #зко #орал #уральск #uralsk #аксай #07регион
Комментарии ( 1 )
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