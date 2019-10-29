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Попытка полицейских прогнать кабана из Уральска попала на видео

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Попытка полицейских прогнать кабана из Уральска попала на видео
Кадр из видео
Дикий кабан забежал в парк Первого Президента в Уральске. Попытка полицейских прогнать животное из города попала на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой Город".

Животное забежало на территорию города 28 октября около 23.00. Видео с места происшествия разместили в Instagram-паблике zello_zko. На кадрах - мечущийся по площади кабан и несколько полицейских, которые пытаются его прогнать.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО прокомментировали случай.

"Стражам порядка запрещено было стрелять в животное и вообще применять какое-либо оружие. Поэтому полицейские просто прогнали кабана с территории города", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 13:53
во дворе злая свинина
 
 

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