Регистрацию иностранцев поручил отменить Токаев

Касым-Жомарт Токаев поручил отменить обязательную регистрацию иностранных граждан в органах миграционной полиции, передает корреспондент Тengrinews.kz. Об этом Президент Казахстана рассказал на совещании в акимате Алматы.
По словам Токаева, в социально-экономической политике одним из ключевых направлений работы правительства и акимов является ускоренное внедрение стандартов и принципов стран Организации экономического сотрудничества и развития. Глава государства отметил, что это нужно делать не только на уровне отраслевых подходов, но и на местах в регионах.
"Кстати, о стандартах ОЭСР. Если мы действительно хотим усилить инвестиционную и туристическую привлекательность крупнейших городов и страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация - это источник большой коррупции, что, конечно, отрицательно сказывается на репутации страны в целом и самого Алматы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как подчеркнул Президент Казахстана, сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля - это и есть миграционная регистрация.
"Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим? Правительству следует решить этот вопрос до нового года. Как мне сообщил министр внутренних дел, готовность к этому имеется", - добавил Глава государства.
По действующим нормам иностранцы в течение пяти дней со дня пересечения границы Казахстана должны зарегистрироваться в органах внутренних дел.
Ранее путешественник из Армении Арам Варданян вместе со своей подругой из США побывал в Алматы. По словам туриста, он не знал об обязательной регистрации в Казахстане и что ее получение обернется настоящим приключением. Мужчина рассказал, что на сайте казахстанского МИД на английском языке никакой информации о Казахстане нет, а вкладка о регистрации на английском языке не работает.
Арам подчеркнул, что на прохождение регистрации он потратил два дня и поехал "куда-то очень далеко, где плутал по пустынным окрестностям".
"Мне очень понравился Казахстан. Но если они спросят, стоит ли сюда ехать, лучше я скажу: езжайте в Узбекистан или Кыргызстан. Там тоже есть колорит, но нет таких проблем. Ведь многие отправляются в Казахстан, думая, что им не нужна виза и все будет легко. А теперь представьте, что человек заранее оплатил какой-то многодневный тур в горах, а потом узнал, что ему нужна регистрация? Деньги за тур ему не вернут. Или у него всего на Алматы есть три дня, два из которых он потратит на поездки в ЦОН?" - недоумевает Арам.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.