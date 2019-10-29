Регистрацию иностранцев поручил отменить Токаев

Касым-Жомарт Токаев поручил отменить обязательную регистрацию иностранных граждан в органах миграционной полиции, передает корреспондент Тengrinews.kz. Об этом Президент Казахстана рассказал на совещании в акимате Алматы.



По словам Токаева, в социально-экономической политике одним из ключевых направлений работы правительства и акимов является ускоренное внедрение стандартов и принципов стран Организации экономического сотрудничества и развития. Глава государства отметил, что это нужно делать не только на уровне отраслевых подходов, но и на местах в регионах.



"Кстати, о стандартах ОЭСР. Если мы действительно хотим усилить инвестиционную и туристическую привлекательность крупнейших городов и страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация - это источник большой коррупции, что, конечно, отрицательно сказывается на репутации страны в целом и самого Алматы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Как подчеркнул Президент Казахстана, сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля - это и есть миграционная регистрация.



"Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим? Правительству следует решить этот вопрос до нового года. Как мне сообщил министр внутренних дел, готовность к этому имеется", - добавил Глава государства.



По действующим нормам иностранцы в течение пяти дней со дня пересечения границы Казахстана должны зарегистрироваться в органах внутренних дел.



Ранее путешественник из Армении Арам Варданян вместе со своей подругой из США побывал в Алматы. По словам туриста, он не знал об обязательной регистрации в Казахстане и что ее получение обернется настоящим приключением. Мужчина рассказал, что на сайте казахстанского МИД на английском языке никакой информации о Казахстане нет, а вкладка о регистрации на английском языке не работает.



Арам подчеркнул, что на прохождение регистрации он потратил два дня и поехал "куда-то очень далеко, где плутал по пустынным окрестностям".



"Мне очень понравился Казахстан. Но если они спросят, стоит ли сюда ехать, лучше я скажу: езжайте в Узбекистан или Кыргызстан. Там тоже есть колорит, но нет таких проблем. Ведь многие отправляются в Казахстан, думая, что им не нужна виза и все будет легко. А теперь представьте, что человек заранее оплатил какой-то многодневный тур в горах, а потом узнал, что ему нужна регистрация? Деньги за тур ему не вернут. Или у него всего на Алматы есть три дня, два из которых он потратит на поездки в ЦОН?" - недоумевает Арам.