100 долларов в сутки – сколько средств выделяется на командировки Елбасы

Средства на зарубежные командировки выделяются из государственного бюджета.



Сколько средств выделяется на зарубежные командировки Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, рассказал в кулуарах Правительства министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент Baigenews.kz.



"Во-первых надо понимать, что это все двигается в правовых рамках. У нас есть закон о Первом Президенте, о Елбасы. Там четко оговорен его статус. (…) Елбасы будет совершать зарубежные поездки, представлять нашу страну. Буквально недавно он ездил в Баку, участвовал в саммите тюркоязычных государств, недавно был в Японии, участвовал в интронизации нового императора Японии. Соответственно на все эти его поездки должны предусматриваться в соответствии с законом о Первом Президенте государственные бюджетные средства!", - сообщил Тлеуберди.



По его словам, средства на зарубежные командировки выделяются из государственного бюджета.



"Есть общая большая статья, которая называется заграничные командировки. Оттуда берутся расходы на поездки. Есть определенная сетка, в которой указаны установленные лимиты. Условно, приблизительно, в размере 100 долларов. Если в европейских странах, уровень жизни дороже, там 100 долларов. В азиатских странах – 80 долларов", – пояснил министр.



На вопрос о том, "получается ли на 100 долларов содержать Елбасы на президентском уровне", Тлеуберди дал положительный ответ: "Естественно".



Напомним, что прошедший визит Нурсултана Назарбаева в Японию кроме церемониальной части – участия в интронизации нового императора страны Восходящего солнца, имел и весьма эффективное практическое значение.



В рамках развития двусторонних отношений с третьей по величине экономикой мира Елбасы провел важные переговоры с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ, который в скором времени установит исторический рекорд по сроку пребывания на посту главы правительства Японии.



В ходе встречи оба политика подтвердили высокий статус отношений между Казахстаном и Японией, который, напомню, именно в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Японию в 2016 году, был выведен на качественно новый уровень – "расширенного стратегического партнерства".