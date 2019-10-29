"И чиновники, и их дети" - МВД об ужесточении наказания для нарушителей ПДД

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев высказался об ужесточении мер в отношении нетрезвых водителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Статистика действительно неутешительная. На днях мы провели ОПМ "Безопасная дорога". Только в Акмолинской области за пять дней было задержано 84 водителя в нетрезвом состоянии, управлявших автотранспортом. Часть из них ранее была лишена прав за эти вещи. Такое происходит практически повсеместно", - заявил Марат Кожаев в кулуарах правительства.



Он подчеркнул, что ужесточение наказания будет распространяться на всех, кто нарушит правила ПДД.



"Извините, если мы задерживаем за рулем (пьяного водителя. - Прим.), то для нас без разницы, высокопоставленный ли это чиновник. Вы знаете примеры по прессе. И чиновники, и их дети. Любой человек, который оказался за рулем в нетрезвом состоянии - это правонарушитель", - добавил Марат Кожаев.



Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде после приема всех видов алкоголя.