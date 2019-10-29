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"И чиновники, и их дети" - МВД об ужесточении наказания для нарушителей ПДД

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 17:45
"И чиновники, и их дети" - МВД об ужесточении наказания для нарушителей ПДД
©Турар Казангапов
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев высказался об ужесточении мер в отношении нетрезвых водителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Статистика действительно неутешительная. На днях мы провели ОПМ "Безопасная дорога". Только в Акмолинской области за пять дней было задержано 84 водителя в нетрезвом состоянии, управлявших автотранспортом. Часть из них ранее была лишена прав за эти вещи. Такое происходит практически повсеместно", - заявил Марат Кожаев в кулуарах правительства.

Он подчеркнул, что ужесточение наказания будет распространяться на всех, кто нарушит правила ПДД.

"Извините, если мы задерживаем за рулем (пьяного водителя. - Прим.), то для нас без разницы, высокопоставленный ли это чиновник. Вы знаете примеры по прессе. И чиновники, и их дети. Любой человек, который оказался за рулем в нетрезвом состоянии - это правонарушитель", - добавил Марат Кожаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде после приема всех видов алкоголя.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:49
Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде после приема всех видов алкоголя.

И вот вам результат: за пять дней было задержано 84 водителя в нетрезвом состоянии, управлявших автотранспортом. Часть из них ранее была лишена прав за эти вещи. Такое происходит практически повсеместно

Отсюда вывод: только конфискация т\с (и не важно,на кого он записан) ,как орудие убийства,может остановить пьянство за рулём!
 
 

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