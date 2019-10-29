"И чиновники, и их дети" - МВД об ужесточении наказания для нарушителей ПДД

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев высказался об ужесточении мер в отношении нетрезвых водителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Статистика действительно неутешительная. На днях мы провели ОПМ "Безопасная дорога". Только в Акмолинской области за пять дней было задержано 84 водителя в нетрезвом состоянии, управлявших автотранспортом. Часть из них ранее была лишена прав за эти вещи. Такое происходит практически повсеместно", - заявил Марат Кожаев в кулуарах правительства.
Он подчеркнул, что ужесточение наказания будет распространяться на всех, кто нарушит правила ПДД.
"Извините, если мы задерживаем за рулем (пьяного водителя. - Прим.), то для нас без разницы, высокопоставленный ли это чиновник. Вы знаете примеры по прессе. И чиновники, и их дети. Любой человек, который оказался за рулем в нетрезвом состоянии - это правонарушитель", - добавил Марат Кожаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде после приема всех видов алкоголя.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.