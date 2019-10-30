Перестрелка в кафе в Шымкенте: два человека погибли

Еще четверо получили ранения.



Перестрелка произошла в одном из кафе в Шымкенте вечером 29 октября. По данным местного издания "Отырар", в результате два человека скончались, четверо госпитализированы, передает Today.kz.

Инцидент произошел в 17:30 в заведении на улице Аргынбекова.



Территорию оперативно оцепили следователи и криминалисты Абайского РОП.



Как сообщили очевидцы, стрелявших было двое. Они выбежали из кафе, бросив ружья "Сайга" примерно в 300 метрах от места происшествия на пустыре за бетонными блоками, и скрылись.



Полицейские осмотрели припаркованные у заведения автомобили. В салоне одного из них якобы обнаружили большую сумму денег в тенге и в долларах.



В городскую клиническую больницу Шымкента №1 поступили четверо пострадавших в возрасте от 23 до 35 лет. Врачи диагностировали у них "Огнестрельное дробовое ранение брюшной полости с множественными повреждениями толстого и тонкого кишечника".