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Перестрелка в кафе в Шымкенте: два человека погибли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Перестрелка в кафе в Шымкенте: два человека погибли
Фото: otyrar.kz
Еще четверо получили ранения.

Перестрелка произошла в одном из кафе в Шымкенте вечером 29 октября. По данным местного издания "Отырар", в результате два человека скончались, четверо госпитализированы, передает Today.kz.
Инцидент произошел в 17:30 в заведении на улице Аргынбекова.

Территорию оперативно оцепили следователи и криминалисты Абайского РОП.

Как сообщили очевидцы, стрелявших было двое. Они выбежали из кафе, бросив ружья "Сайга" примерно в 300 метрах от места происшествия на пустыре за бетонными блоками, и скрылись.

Полицейские осмотрели припаркованные у заведения автомобили. В салоне одного из них якобы обнаружили большую сумму денег в тенге и в долларах.

В городскую клиническую больницу Шымкента №1 поступили четверо пострадавших в возрасте от 23 до 35 лет. Врачи диагностировали у них "Огнестрельное дробовое ранение брюшной полости с множественными повреждениями толстого и тонкого кишечника".


Источник: today.kz
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