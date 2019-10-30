Досрочное снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ делает расчеты

Окончательного решения по снятию пенсионных накоплений казахстанцами еще не принято.



Окончательного решения по снятию пенсионных накоплений казахстанцами еще не принято, передает Today.kz со ссылкой на Kazpravda.kz. Об этом кулуарах Правительства заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.



"По поручению Главы государства при Правительстве создана рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. В рабочую группу входят все заинтересованные стороны, депутаты нашего Парламента, эксперты. В рамках этой рабочей группы рассматриваются варианты по совершенствованию пенсионной системы, в том числе включая те вопросы, которые вы озвучили, в рамках возможности использования накопленных гражданам средств, которые находятся в ЕНПФ на различные цели", – сообщил он.



Вице-министр отметил, что сейчас члены рабочей группы рассматривают предложения.



"Я хочу сказать, что на сегодняшний день никаких решений не принято. Все варианты, которые сейчас рассматриваются, в частности, допустим, если речь вести об использовании на жилье и образование, рассматриваются различные варианты", – указал он.



В то же время, по его словам, до конца 2019 года будут выработаны конкретные предложения.



"Расчеты велись ЕНПФ в том числе, если мы говорим об этом предложении. Варианты, которые были предложены для рассмотрения, включают вариант накопления от 20 лет до 63 лет. По сути это период трудовой деятельности, в рамках которого мужчины или женщины накапливают свои пенсионные накопления", – заключил Сарбасов.



Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству проработать вопрос использования гражданами части пенсионных накоплений. Президент заявил, что в стране необходимо особое внимание уделить повышению эффективности пенсионной системы.