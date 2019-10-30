Произошла крупнейшая утечка данных с банковских карт

В интернет утекла база данных, которая содержит данные 1,3 миллиона банковских карт. Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB называют утечку крупнейшей в истории, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как отметил глава компании Илья Сачков, большие базы данных и раньше попадали в сеть, однако обычно они загружались в разное время маленькими частями. "Базу опубликовали в Сети 28 октября, за нее просят 130 миллионов долларов", - уточняет агентство.



При этом, как отмечают в Group-IB, большая часть слитых данных приходится на клиентов индийских банков. Кроме того, 18 процентов сведений относится к одной финансовой организации из Индии.