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Произошла крупнейшая утечка данных с банковских карт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:55
Произошла крупнейшая утечка данных с банковских карт
Фото из открытых источников
В интернет утекла база данных, которая содержит данные 1,3 миллиона банковских карт. Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB называют утечку крупнейшей в истории, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил глава компании Илья Сачков, большие базы данных и раньше попадали в сеть, однако обычно они загружались в разное время маленькими частями. "Базу опубликовали в Сети 28 октября, за нее просят 130 миллионов долларов", - уточняет агентство.

При этом, как отмечают в Group-IB, большая часть слитых данных приходится на клиентов индийских банков. Кроме того, 18 процентов сведений относится к одной финансовой организации из Индии.


Источник: Tengrinews.kz
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