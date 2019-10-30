Озвучены причины расстрела солдатом 8 сослуживцев

Комиссия Минобороны заявила, что в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье, насилие в воинской части не допускалось. Однако в ведомстве указали, что толкнуть 20-летнего солдата на тяжкое преступление могли "межличностный конфликт" и "психологическая несовместимость" с офицером в карауле, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Газета.ru.
При этом подтверждений сообщениям о рукоприкладстве со стороны командования, а равно о других неуставных взаимоотношениях комиссия не нашла. Также в отчете указано, что массовому убийству могла способствовать "повышенная психическая нагрузка" во время караульной службы.
"Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности, подбор личного состава для дежурств и караулов. Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения", - приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК слова источника, близкого к комиссии.
При этом еще 25 октября СМИ со ссылкой на источники в части, где служил подозреваемый, сообщали, что над ним постоянно издевались сослуживцы. Тюменское издание "72.ru" (Шамсутдинов родом из поселка Вагай в Тюменской области) опубликовало монолог бывшего служащего воинской части 54160, где произошла трагедия.
По словам собеседника, один из убитых - офицер Данил Пьянков - был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.
По версии Следственного комитета РФ, военнослужащий ремонтно-технической базы Шамсутдинов 25 октября около шести вечера расстрелял военнослужащих своей части во время смены караула - сдачи наряда. В результате погибли два офицера и шестеро солдат.
По данным СМИ, подозреваемый добивал раненых выстрелами в голову. Затем, опустошив одну обойму, он присоединил еще один магазин к автомату и вновь открыл огонь. Когда у Шамсутдинова закончились патроны, он бросился бежать в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет около 10 километров. По пути молодого человека задержали.
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