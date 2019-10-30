Казахстан поставил ультиматум странам ЕАЭС

Казахстан взволновало его положение в Евразийском экономическом союзе. Неравные правила игры привели к тому, что правительству пришлось выдвинуть несколько вопросов членам объединения, сообщает LS.



Делегация во главе с премьер-министром Аскаром Маминым инициировала ряд вопросов на заседании Евразийского межправительственного совета.



В частности, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов предложил решить вопрос по автоматическому взаимному признанию регистрационных удостоверений лекарств.



"Цены на отдельные лекарственные препараты в наших странах разнятся в два-три раза. Причина тому, в том числе, и в затягивании с признанием регистрационных удостоверений. По нашему предложению, Евразийской экономической комиссией начата работа по определению линейки препаратов, по которым возможно взаимное признание без проведения дополнительных проверочных процедур", - пояснил Султанов.



Он добавил, что интерес Казахстана состоит не только в процессуальном упрощении работы фармрынка ЕАЭС, но и в том, чтобы снизить цены на жизненно важные лекарства в стране.



Волновало делегацию и упрощение экспорта казахстанских товаров на рынки стран ЕАЭС.



"Сегодня при ввозе в Россию и другие страны ЕАЭС казахстанских пищевых товаров отечественные производители обязаны предоставлять сертификаты происхождения товаров. Требование сертификата – это правильно. Другой вопрос, что сегодня такой сертификат требуется на каждую партию товаров. В том числе и обладающих ограниченным сроком годности", - отметил Султанов.



По его словам, процедура получения сертификата происхождения занимает один-три дня.



"То есть каждая партия, например, сливок или кефира, которая экспортируется в Россию или Кыргызстан, должна получать отдельный сертификат происхождения. Это не только ложится дополнительной финансовой нагрузкой на экспортера, но и сокращает время годности нашего продукта на рынке", - сообщил глава Минторга, добавив, что для решения вопроса будет создана рабочая группа.



Помимо этого, Казахстан пожелал равных условий для участников алкогольного рынка ЕАЭС. Минторгу даже пришлось выдвинуть ультиматум.



"Ранее казахстанская сторона предупредила партнеров по Союзу, что в случае, если стороны не готовы открыть свои рынки для свободного доступа отечественной продукции, то Казахстан будет вынужден принять равнозначные меры защиты своего рынка", - отмечается в сообщении Минторга.



Султанов в свою очередь раскритиковал коллег из Беларуси.



"Мы уже много времени призываем решить вопрос с соглашением о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС. Казахстан не намерен глотать пыль, применяемые странами-партнерами меры защиты внутреннего рынка, такие как обеспечительный платеж и институт специмпортеров в Беларуси. Они в корне противоречат цели создания общего алкогольного рынка в ЕАЭС", - добавил Султанов. Белорусская сторона на данный вопрос отреагировала и обязалась его решить.