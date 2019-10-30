Открыта вакансия путешественника с зарплатой в 12 миллионов тенге

Британская организация Wowcher, помогающая потребителям совершать выгодные покупки, объявила об открытии вакансии мечты, компания ищет путешественника с годовой зарплатой в 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно более 12 миллионам тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Как сказано в описании должности, в обязанности сотрудника будут входить путешествия по миру и ведение социальных сетей.



"Мы просто хотим продемонстрировать, насколько идеальными могут быть предложения Wowcher Travel", - говорится на сайте компании.



Получивший эту работу должен будет в течение 12 месяцев путешествовать по 40 разным направлениям, фотографировать происходящее, вести блог о поездках и создавать контент в социальных сетях.



Кроме того, во все путешествия сотруднику разрешается взять одного друга, который может меняться каждую поездку. Отмечается, что все, что требуется от идеального кандидата, это возраст от 18 лет, наличие паспорта и любовь к путешествиям.



В качестве заявки необходимо опубликовать 30-секундное видео на тему "Почему я идеальный кандидат для этой работы" в Instagram или Twitter, отметить компанию Wowcher и отметить троих своих друзей. Заявки принимаются до 30 декабря 2019 года.



В апреле российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц, что эквивалентно 600 тысячам тенге. Как отметил глава компании Андрей Каймачников, организация ищет сотрудника старше 18 лет, готового к частым перелетам, отлично владеющего русским языком и умеющего снимать качественные видео.