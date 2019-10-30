«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 387.92 KZT
  • €1 = 429.7 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕНПФ рассказал о сделке по вкладам в азербайджанский банк

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 12:22
ЕНПФ рассказал о сделке по вкладам в азербайджанский банк
Фото из открытых источников
Сделка по инвестициям ЕНПФ в облигации Международного Банка Азербайджана была завершена с положительным результатом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Реструктуризация облигаций международного Банка Азербайджана была завершена в 2017 году. Об этом неоднократно сообщал Национальный Банк Республики Казахстан и ЕНПФ. Тем не менее, вопросы продолжают поступать от СМИ и пользователей социальных сетей. В связи с этим предоставляем подробную информацию, касающуюся этих инвестиций.

В октябре 2014 года НБ РК пенсионные активы ЕНПФ были инвестированы в облигации Международного Банка Азербайджана (МБА) на сумму около 250 млн долларов США.

Начиная с 2016 года, Национальным Банком проводилась активная работа в отношении возможности досрочного (частичного или полного) погашения облигаций МБА. Однако, ввиду отсутствия у МБА финансовой возможности, досрочного погашения или выкупа обязательств со стороны МБА не произошло. Кроме того, у Национального Банка отсутствовали юридические основания для требования досрочного погашения.

Как позднее стало известно, МБА уже готовился к добровольной реструктуризации своих обязательств, о которой было объявлено 11 мая 2017 года.

Во время встречи, проведенной 23 мая 2017 года с зарубежными кредиторами в Лондоне, МБА представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. Для старшего долга, к которому относились инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие 3 опции по реструктуризации:

Первая опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 200 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком обращения 12 лет (до 2029 года) и купонной ставкой вознаграждения 5,125% годовых.

Вторая опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 250 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком обращения 15 лет (до 2032 года) и купонной ставкой вознаграждения 3,5% годовых.

Третья опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 250 млн долларов США нового выпуска облигаций МБА со сроком обращения 7 лет (до 2024 года) и купонной ставкой вознаграждения 3,5% годовых.

На общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, был одобрен план реструктуризации внешних обязательств МБА, получив 93,9% голосов кредиторов. Согласно результатам голосования по обязательствам старшего долга первую опцию выбрали 1,7% кредиторов, вторую – 50,2% кредиторов и третью – 48,1% кредиторов.

Выбор опции из предложенных вариантов реструктуризации осуществлялся Национальным Банком совместно с правительством Республики Казахстан. Выбранная опция являлась наиболее оптимальной с точки зрения риска, поскольку предполагала обмен обязательств МБА без потери номинальной стоимости на суверенный долг Правительства Азербайджанской Республики, имеющего более высокий кредитный статус по отношению к МБА. При этом данная опция реструктуризации была выбрана большинством зарубежных кредиторов, обязательства которых относились к старшему долгу.

Процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. По итогам данной реструктуризации МБА в портфель пенсионных активов были получены государственные ценные бумаги Азербайджанской Республики номинальной стоимостью 258,3 млн. долларов США, включая 8,3 млн долларов США, начисленных в качестве компенсации за невыплаченное купонное вознаграждение за период с 09.04.2017 года по 31.08.2017 г.

Учитывая наличие благоприятной рыночной конъюнктуры, с февраля по апрель 2019 года Нацбанком была осуществлена продажа всего объема ГЦБ правительства Республики Азербайджан.

В целом результат инвестирования следующий: сумма покупки облигаций МБА составила 249,95 млн долларов США (или 45,4 млрд тенге), итоговая сумма от продажи облигаций Правительства Азербайджана и от полученного купонного вознаграждения составила 292,38 млн долларов США (или 105,77 млрд тенге).

С момента приобретения облигаций МБА и до даты реализации ГЦБ Азербайджана доходность инвестиций (IRR) с учетом всех полученных вознаграждений в долларах США составила 4,1% годовых (в тенге 24,2% годовых). Общий инвестиционный доход, полученный ЕНПФ по данным инвестициям, составил 42,43 млн долларов США (60,37 млрд. тенге).


Источник: Nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика