ЕНПФ рассказал о сделке по вкладам в азербайджанский банк

Сделка по инвестициям ЕНПФ в облигации Международного Банка Азербайджана была завершена с положительным результатом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Фонда.
Реструктуризация облигаций международного Банка Азербайджана была завершена в 2017 году. Об этом неоднократно сообщал Национальный Банк Республики Казахстан и ЕНПФ. Тем не менее, вопросы продолжают поступать от СМИ и пользователей социальных сетей. В связи с этим предоставляем подробную информацию, касающуюся этих инвестиций.
В октябре 2014 года НБ РК пенсионные активы ЕНПФ были инвестированы в облигации Международного Банка Азербайджана (МБА) на сумму около 250 млн долларов США.
Начиная с 2016 года, Национальным Банком проводилась активная работа в отношении возможности досрочного (частичного или полного) погашения облигаций МБА. Однако, ввиду отсутствия у МБА финансовой возможности, досрочного погашения или выкупа обязательств со стороны МБА не произошло. Кроме того, у Национального Банка отсутствовали юридические основания для требования досрочного погашения.
Как позднее стало известно, МБА уже готовился к добровольной реструктуризации своих обязательств, о которой было объявлено 11 мая 2017 года.
Во время встречи, проведенной 23 мая 2017 года с зарубежными кредиторами в Лондоне, МБА представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. Для старшего долга, к которому относились инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие 3 опции по реструктуризации:
Первая опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 200 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком обращения 12 лет (до 2029 года) и купонной ставкой вознаграждения 5,125% годовых.
Вторая опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 250 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком обращения 15 лет (до 2032 года) и купонной ставкой вознаграждения 3,5% годовых.
Третья опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 250 млн долларов США нового выпуска облигаций МБА со сроком обращения 7 лет (до 2024 года) и купонной ставкой вознаграждения 3,5% годовых.
На общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, был одобрен план реструктуризации внешних обязательств МБА, получив 93,9% голосов кредиторов. Согласно результатам голосования по обязательствам старшего долга первую опцию выбрали 1,7% кредиторов, вторую – 50,2% кредиторов и третью – 48,1% кредиторов.
Выбор опции из предложенных вариантов реструктуризации осуществлялся Национальным Банком совместно с правительством Республики Казахстан. Выбранная опция являлась наиболее оптимальной с точки зрения риска, поскольку предполагала обмен обязательств МБА без потери номинальной стоимости на суверенный долг Правительства Азербайджанской Республики, имеющего более высокий кредитный статус по отношению к МБА. При этом данная опция реструктуризации была выбрана большинством зарубежных кредиторов, обязательства которых относились к старшему долгу.
Процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. По итогам данной реструктуризации МБА в портфель пенсионных активов были получены государственные ценные бумаги Азербайджанской Республики номинальной стоимостью 258,3 млн. долларов США, включая 8,3 млн долларов США, начисленных в качестве компенсации за невыплаченное купонное вознаграждение за период с 09.04.2017 года по 31.08.2017 г.
Учитывая наличие благоприятной рыночной конъюнктуры, с февраля по апрель 2019 года Нацбанком была осуществлена продажа всего объема ГЦБ правительства Республики Азербайджан.
В целом результат инвестирования следующий: сумма покупки облигаций МБА составила 249,95 млн долларов США (или 45,4 млрд тенге), итоговая сумма от продажи облигаций Правительства Азербайджана и от полученного купонного вознаграждения составила 292,38 млн долларов США (или 105,77 млрд тенге).
С момента приобретения облигаций МБА и до даты реализации ГЦБ Азербайджана доходность инвестиций (IRR) с учетом всех полученных вознаграждений в долларах США составила 4,1% годовых (в тенге 24,2% годовых). Общий инвестиционный доход, полученный ЕНПФ по данным инвестициям, составил 42,43 млн долларов США (60,37 млрд. тенге).
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