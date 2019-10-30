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Умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева
Фото с сайта astravolga.ru
В Астраханской области на 125-м году жизни умерла старейшая жительница планеты - этническая казашка Танзиля Бисембеева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Российскую газету.

Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России. Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия, женщина родилась в царской России в 1896 году, 14 марта.

"Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок", - сообщил глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Появившаяся на свет еще в позапрошлом веке Танзиля Бисембеева была свидетельницей целого ряда исторических событий: революции, Великой Отечественной войны, распада СССР. Она была старшей в семье из восьми детей. У самой долгожительницы трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.

Умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева


Первый муж Бисембеевой погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, их общий ребенок умер в младенчестве. Женщина вышла замуж повторно и родила еще троих детей в возрасте 53, 54 и 57 лет. Все три сына уже сами пенсионеры.

Бабушка Танзиля до ста лет не обращалась к врачам. Даже рожала дома. Но когда отпраздновала вековой юбилей, стало падать зрение, пришлось оперироваться. По казахской традиции женщина жила в семье младшего сына. За ней ухаживала невестка. Танзиля Бисембеева всегда была в курсе происходящих вокруг событий. И часто пела песни на казахском языке.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:51
вот это да! бывает же такое. а в 57 лет родить )) blind
 
 

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