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Адресные справки отменят не для всех казахстанцев

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 14:58
Адресные справки отменят не для всех казахстанцев
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Галина Сарсенова рассказала об отмене адресных справок в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сарсенова отметила, что услуга была одной из востребованных, в 2019 году выдали 9 миллионов адресных справок.

"Это финансовая нагрузка, физическая нагрузка на сотрудников корпорации, которые оказывают услугу, поэтому в рамках автоматизации, учитывая отсутствие необходимости предъявления, принято решение об отмене адресной справки. С 30 сентября в реестр госуслуг внесены поправки, согласно которым услуга по выдаче адресных сведений заменяется на новую услугу - предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по месту жительства в населенном пункте приграничных территорий".

"Почему мы оставили для приграничных территорий? Потому что такая норма предусмотрена международным договором. Это соглашение между Россией и Казахстаном в части пересечения границы именно в населенных пунктах, которые располагаются вдоль границы с Россией. В данном случае предъявляется адресная справка", - добавила Галина Сарсенова на пресс-конференции в правительстве.

Теперь адресная справка будет выдаваться только жителям приграничных населенных пунктов акимами сельских округов. Поэтому в законодательство вносятся изменения в части наделения акимов компетенциями. Также жители этих сел при наличии доступа к Интернету могут самостоятельно получить адресную справку через портал электронного правительства egov.kz.

С 1 ноября работодатели не вправе требовать адресную справку. Эти сведения доступны центральным госорганам, а также подчиненным областным, районным территориальным подразделениям.

Сарсенова уточнила, что при необходимости уточнения своих сведений по адресу проживания казахстанцы могут зайти на портал электронного правительства и проверить их там.

"Другие организации, в том числе частные компании, которым может понадобиться информация о прописке гражданина, смогут получить ее посредством сервиса третьих лиц на портале электронного правительства egov.kz. Это будет возможно, только если гражданин даст свое согласие посредством СМС на одноразовое получение сведений о своей прописке", - заключила она.


Источник: Tengrinews.kz
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