Почему Израиль закрывает посольство в Казахстане

На данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не будут предоставляться никакие услуги гражданам, вход в миссии будет запрещен.
Израиль закрывает посольство в Казахстане и других странах из-за решения министерства финансов, передает Today.kz.
"Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом", -говорится в сообщении на сайте МИД Израиля.
МИД Израиля с сожалением отмечает, что "министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам". "Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в самое ближайшее время", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
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