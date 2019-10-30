Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз. Об этом рассказали в «Комитете солдатских матерей» региона, сообщает Daily Storm в своем Telegram-канале.



Председатель комитета Валентина Мордова рассказала, что срочника заставляли учить устав и драить туалет. После этого лейтенант сказал, что убрано плохо и начал опускать Шамсутдинова головой в унитаз, тот сопротивлялся. Когда срочник дал сдачи, лейтенант поручил другим «воспитывать» Шамсутдинова, утверждает женщина.



Ранее 30 октября стало известно, что Шамсутдинова пытались заставить мыть полы, но он отказался. Накануне сообщалось, что у срочника был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. При этом версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.



25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. Первым был застрелен командир роты. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.



Шамсутдинов арестован. Он заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.