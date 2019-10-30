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Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Просмотров:519 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз. Об этом рассказали в «Комитете солдатских матерей» региона, сообщает Daily Storm в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Валентина Мордова рассказала, что срочника заставляли учить устав и драить туалет. После этого лейтенант сказал, что убрано плохо и начал опускать Шамсутдинова головой в унитаз, тот сопротивлялся. Когда срочник дал сдачи, лейтенант поручил другим «воспитывать» Шамсутдинова, утверждает женщина.

Ранее 30 октября стало известно, что Шамсутдинова пытались заставить мыть полы, но он отказался. Накануне сообщалось, что у срочника был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. При этом версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. Первым был застрелен командир роты. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.

Шамсутдинов арестован. Он заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:06
Цитата: strana.kz
как его отпустят ? он - убийца! так можно потом будет стрелять по любому поводу

Вспомните какой ор у нас стоял по поводу аналогичного преступления Челаха.

Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:52
с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.

как его отпустят ? он - убийца! так можно потом будет стрелять по любому поводу
состояние аффекта очень тяжело будет доказать, тем более в армии. учить устав ещё ни кому не вредило и т.п. скажут
 
 

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