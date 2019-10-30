На каких условиях казахстанцы смогут работать в Корее – Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, на каких условиях казахстанцы смогут работать в Южной Корее, передает LS.
Ранее в МИД сообщали, что правительства Казахстана и Кореи прорабатывают возможности сезонных работ для граждан РК.
"Мы планируем предусмотреть следующие обязательства: соблюдение трудового, миграционного законодательства Кореи, возврат на родину после завершения сезонных работ, обязательная постановка на консульский учет в загранучреждениях МИДа в Корее и так далее. Подписание меморандума позволит снизить долю нелегальной миграции в Корею, трудоустроить наших граждан за рубежом, обеспечить приток финансовых средств в экономику страны, а также защитит права и интересы граждан Казахстана за рубежом в части обеспечения страхованием, медицинским обслуживанием", – сообщили в Минтруда.
В министерстве добавили, что разработка проекта меморандума ведется по привлечению иностранной рабочей силы на сезонную работу в сфере сельского хозяйства и рыболовства.
В ведомстве отметили, что, согласно информации иммиграционной службы Кореи, в их стране с октября 2015 года действует программа по привлечению иностранной сезонной рабочей силы. Она нацелена на восполнение недостатка местных низкоквалифицированных кадров. В настоящее время в ней участвуют 11 иностранных государств и 19 южнокорейских регионов. Это Непал, Лаос, Россия, Монголия, Вьетнам, Узбекистан, Индонезия, Китай, Камбоджи, Кыргызстан, Филиппины и 19 южнокорейских регионов.
"В рамках программы рабочая виза выдается сроком на 90 дней. Минюстом Кореи изучается вопрос продления сроков пребывания иностранных рабочих до 150 дней с 2020 года. Имеются возрастные ограничения при отборе рабочих – от 30 до 50 лет, а основными критериями отбора рабочих являются исполнительность и законопослушность. Работодатель предоставляет страховку от производственных травм, однако в пути следования из своей страны до места работы иностранный гражданин должен застраховать себя за свой счет и, как правило, на практике используется стандартный туристический пакет", – заметили в Минтруда.
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