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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Twitter запретит всю политическую рекламу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:33
Twitter запретит всю политическую рекламу
Фото из открытых источников
Глава компании считает, что политики должны заслужить аудиторию, а не покупать её.

Twitter запретит всю политическую рекламу на платформе по всему миру. Новые правила начнут действовать с 22 ноября, их подробные условия пообещали опубликовать 15 ноября. Об этом, как передает BaigeNews.kz, глава Twitter Джек Дорси рассказал в серии твитов.

Как отметил гендиректор и основатель сервиса, обычно политика достигает людей, когда те подписывают на аккаунты или ретвитят сообщения. Однако возможность продвижения публикаций за деньги лишает пользователей возможности выбора, а в Twitter считают это неправильным.

Дорси объяснил, что интернет-реклама, являясь мощным и эффективным инструментом для коммерческих рекламодателей, создает риски для политики, так как с ее помощью можно влиять на избирателей, а это в свою очередь отразится на жизни миллионов людей. Политическая идея должна зарабатывать подписки и ретвиты, а не покупать их, считает он.

"Мы видели, как многие общественные движения достигли огромных масштабов без политической рекламы. Я верю, что это будет только расти", - заявил Дорси.

Глава Twitter пояснил, что сервис не считает правильным говорить "мы работаем над прекращением распространения ложной информации" и при этом разрешать покупать политическую рекламу. По мнению Дорси, власти также должны думать наперёд, регулируя соцсети.

Основатель Twitter добавил, что запрет касается не свободы самовыражения, а платы за охват.


Twitter запретит всю политическую рекламу сегодня, 09:23
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Twitter запретит всю политическую рекламу
Глава компании считает, что политики должны заслужить аудиторию, а не покупать её.

Twitter запретит всю политическую рекламу на платформе по всему миру. Новые правила начнут действовать с 22 ноября, их подробные условия пообещали опубликовать 15 ноября. Об этом, как передает BaigeNews.kz, глава Twitter Джек Дорси рассказал в серии твитов.

Как отметил гендиректор и основатель сервиса, обычно политика достигает людей, когда те подписывают на аккаунты или ретвитят сообщения. Однако возможность продвижения публикаций за деньги лишает пользователей возможности выбора, а в Twitter считают это неправильным.

Дорси объяснил, что интернет-реклама, являясь мощным и эффективным инструментом для коммерческих рекламодателей, создает риски для политики, так как с ее помощью можно влиять на избирателей, а это в свою очередь отразится на жизни миллионов людей. Политическая идея должна зарабатывать подписки и ретвиты, а не покупать их, считает он.

"Мы видели, как многие общественные движения достигли огромных масштабов без политической рекламы. Я верю, что это будет только расти", - заявил Дорси.

Глава Twitter пояснил, что сервис не считает правильным говорить "мы работаем над прекращением распространения ложной информации" и при этом разрешать покупать политическую рекламу. По мнению Дорси, власти также должны думать наперёд, регулируя соцсети.

Основатель Twitter добавил, что запрет касается не свободы самовыражения, а платы за охват.

Ранее Twitter запретил размещать политическую рекламу в Канаде – до завершения парламентских выборов. А в августе запрет коснулся рекламы государственным СМИ, а также использования платного размещения публикаций.


Источник: baigenews.kz
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