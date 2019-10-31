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Новый год может начаться с подорожания цен на бензин

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Новый год может начаться с подорожания цен на бензин
Фото: lsm.kz
Цены на бензин вырастут до 160-162 тенге за литр в конце 2019 года – начале 2020 года. Такие ожидания озвучили LS в Kazenergy.

В ведомстве пояснили, что это связано с возможным увеличением акцизов с 10 500 тенге за тонну до 24 435 тенге за тонну.

"Увеличение акцизов направлено на недопущение незаконных перетоков нефтепродуктов в соседние страны, а также на обеспечение сохранения баланса на рынке ГСМ при дерегулировании цены на бензин. При увеличении акцизов ожидается рост цены бензина в размере 10 тенге за литр на АЗС", – пояснили в ассоциации.

В организации уточнили, что на данный момент ставка акциза на литр бензина составляет 8 тенге. После того, как будет принят проект постановления (предполагаемая дата введения документа 1 декабря 2019 года), ставка акциза будет примерно составлять 18 тенге за литр.

"Тем самым к концу 2019 года и на начало 2020 года ожидается рост розничной цены на АЗС с учетом текущих средних цен до 160-162 тенге за литр", – добавили в Kazenergy.

В ассоциации отметили, что после увеличения ставок акциза на бензин увеличится стоимость переработки нефти на НПЗ. Cумма акциза, уплачиваемая заводом, возмещается через стоимость переработки нефти собственником нефтепродуктов.

"Соответственно, сумма акциза, в числе прочего, образует цену казахстанского бензина при его дальнейшей реализации", – объяснили в организации.

На вопрос LS, ожидается ли дальнейший рост акцизов, в организации ответили отрицательно.

Напомним, в правительстве ведутся жаркие споры между ведомствами о том, повысят акцизы или нет. Министр энергетики Канат Бозумбаев упорно утверждает, что повышения не ожидается. Однако его коллега – министр национальной экономики Руслан Даленов сообщает, что акцизы все-таки вырастут. Между тем эксперты прогнозируют, что дорожающий бензин потянет за собой цены на одежду и обувь. По данным комитета по статистике, с начала года АИ-92 подешевел на 3,5% до 146,74 тенге.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 09:39
"Увеличение акцизов направлено на недопущение незаконных перетоков нефтепродуктов в соседние страны, а также на обеспечение сохранения баланса на рынке ГСМ при дерегулировании цены на бензин...
Что за на..? Ваш бензин реализуется. Вы получаете прибыль. Должны радоваться сбыту своей продукции и по логике наращивать выпуск и снижать цену!!! Ещё раз: Что за на..?

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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