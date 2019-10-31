Новый год может начаться с подорожания цен на бензин

Цены на бензин вырастут до 160-162 тенге за литр в конце 2019 года – начале 2020 года. Такие ожидания озвучили LS в Kazenergy.
В ведомстве пояснили, что это связано с возможным увеличением акцизов с 10 500 тенге за тонну до 24 435 тенге за тонну.
"Увеличение акцизов направлено на недопущение незаконных перетоков нефтепродуктов в соседние страны, а также на обеспечение сохранения баланса на рынке ГСМ при дерегулировании цены на бензин. При увеличении акцизов ожидается рост цены бензина в размере 10 тенге за литр на АЗС", – пояснили в ассоциации.
В организации уточнили, что на данный момент ставка акциза на литр бензина составляет 8 тенге. После того, как будет принят проект постановления (предполагаемая дата введения документа 1 декабря 2019 года), ставка акциза будет примерно составлять 18 тенге за литр.
"Тем самым к концу 2019 года и на начало 2020 года ожидается рост розничной цены на АЗС с учетом текущих средних цен до 160-162 тенге за литр", – добавили в Kazenergy.
В ассоциации отметили, что после увеличения ставок акциза на бензин увеличится стоимость переработки нефти на НПЗ. Cумма акциза, уплачиваемая заводом, возмещается через стоимость переработки нефти собственником нефтепродуктов.
"Соответственно, сумма акциза, в числе прочего, образует цену казахстанского бензина при его дальнейшей реализации", – объяснили в организации.
На вопрос LS, ожидается ли дальнейший рост акцизов, в организации ответили отрицательно.
Напомним, в правительстве ведутся жаркие споры между ведомствами о том, повысят акцизы или нет. Министр энергетики Канат Бозумбаев упорно утверждает, что повышения не ожидается. Однако его коллега – министр национальной экономики Руслан Даленов сообщает, что акцизы все-таки вырастут. Между тем эксперты прогнозируют, что дорожающий бензин потянет за собой цены на одежду и обувь. По данным комитета по статистике, с начала года АИ-92 подешевел на 3,5% до 146,74 тенге.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.