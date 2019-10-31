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Глава компании из Монако признался в даче взяток казахстанским чиновникам

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Глава компании из Монако признался в даче взяток казахстанским чиновникам
Фото из открытых источников
Экс-глава компании-посредника Unaoil, которая базируется в Монако, Сайрус Ахсани и операционный директор Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток чиновникам в Казахстане. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте департамента юстиции США 30 октября, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, бывший гендиректор и главный операционный директор базирующейся в Монако посреднической компании признали себя виновными в участии в коррупционной схеме и выплате миллионов долларов в виде взяток должностным лицам во многих странах мира.

В частности, к ним относятся Алжир, Ангола, Азербайджан, Конго, Иран, Ирак, Казахстан, Ливия и Сирия.

51-летний Сайрус Ахсани и 46-летний Саман Ахсани являются гражданами Великобритании. Каждый из топ-менеджеров сознался в коррупционном сговоре.

Отмечается, что взяточничество осуществлялось для обеспечения для компании нефтяных и газовых контрактов.

Согласно судебным документам, экс-резидент США и гендиректор Сайрус Ахсани и бывший главный операционный директор Саман Ахсани управляли базирующейся в Монако посреднической компанией, которая предоставляла услуги транснациональным компаниям, работающим в энергетическом секторе.

Примерно с 1999 по 2016 год Ахсани вступили в сговор с несколькими компаниями, чиновниками и частными лицами в вышеуказанных странах.

"Кроме того, судебные документы свидетельствуют о том, что Сайрус и Саман Ахсани отмывали доходы, полученные благодаря своей коррупционной схеме, а также уничтожали доказательства в целях воспрепятствования проведению расследований в Соединенных Штатах и других странах", - говорится в сообщении.

В деле фигурирует 50-летний экс-директор по развитию бизнеса компании, тоже британец Стивен Хантер. Он вместе с двумя другими руководителями тоже признал себя виновным в нарушении антикоррупционного законодательства.

В документе указывается, что Сайрусу и Саману Ахсани должны вынести приговор в США 20 апреля 2020 года, а Хантеру - 13 марта 2020 года.

Между тем, еще летом издание The Guardian, со ссылкой на инсайдеров, сообщало, что прокуроры прекратили уголовное расследование в отношении трех бизнесменов. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Источник утверждал, что дело "свернули" из-за критики американских следственных органов, которые якобы не могли обеспечить проведение расследований в отношении крупных транснациональных компаний и привлечь к ответственности руководителей этих предприятий.

Об этой предполагаемой схеме взяточничества и отмывания денег компанией Unaoil и ее сотрудниками стало известно в 2016 году после утечки тысяч электронных писем фирмы к журналистам австралийского издания Fairfax Media.

Полиция Монако провела обыск в штаб-квартире компании-посредника. Первые обвинения от следствия были озвучены в 2017 году.

На момент публикации семья Асани и Unaoil отказались от комментариев, при этом, отрицая причастность к взяточничеству и называя обвинения "злонамеренными и наносящими ущерб имиджу компании".

Но, судя по всему, эта информация была преждевременной. Как оказалось, Сайрус и Саман Ахсани признали вину.

Напомним, накануне стало известно, что бывшего начальника отдела миграционной службы управления полиции Костаная приговорили к реальному сроку за систематическое получение взяток.

По данным антикоррупционного ведомства, глава миграционной службы Байжанов обвинялся в получении незаконных вознаграждений на системной основе. Общая сумма взяток была оценена в 3 млн 10 тысяч тенге.

В этих делах ему помогали пособники - Кравчук, Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадова. Деньги предусматривались за быстрое оформление регистрации и вида на жительство иностранцам. Всех семерых признали виновными в инкриминируемых деяниях. Байжанов получил 6 лет тюрьмы, лишился права когда-либо работать на госслужбе и своего спецзвания.

Также ранее суд вынес приговор начальнику станции "Алтынколь" Унтакбаеву, которого задержали по подозрению в многократном получении взяток на миллионные суммы. По решению суда ему предстоит отбыть в колонии 8 лет.

Дело рассматривалось в Алматинской области. Руководителя обвиняли в том, что он получил взятку в 4,3 млн тенге за то, что разрешил пропустить через станцию вагоны, у которых был превышен радиационный фон.

Кроме того, Унтакбаев за миллион тенге помог провезти крупногабаритные вагоны.


Источник: Nur.kz
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