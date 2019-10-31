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Самого маленького кота в мире удалось снять на видео

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Самого маленького кота в мире удалось снять на видео
Кадр видео
Редкий кот, который весит около одного килограмма, водится в лесах Индии и Шри-Ланки.«Ржавые кошки» - так называют ученые самых маленьких и редких котов в мире. Вес этих представителей семейства кошачьих килограмм, а в длину они менее полуметра. Родина самых маленьких котов – леса Индии и Шри-Ланки.Глаза ржавых кошек в шесть раз чувствительнее человеческих, что позволяет им уверенно находить добычу в темноте. Ловят они ящериц, насекомых и, конечно же, мышей. Хорошо лазят по деревьям, но большую часть времени проводят на земле. Телекомпании BBC удалось заснять представителя редкого семейства. Ролик выложен накануне на странице ВВС в Twitter. На запись попала птичка, похожая на воробья, так что вполне можно сравнить параметры птицы и кота. Однако самое удивительно, что это – взрослый кот.Печально, что эти малыши сейчас находятся на грани вымирания. Их популяция из-за изменений среды обитания сократилась до десяти тысяч взрослых особей. И количество ржавых кошек продолжает уменьшаться. Как правило, у мамы рождается только один котенок. Редко их число достигает трех.



Источник: Блокнот
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