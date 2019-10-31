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Военных и полицейских предложили обязать отчитываться о доходах

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 13:33
Военных и полицейских предложили обязать отчитываться о доходах
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Обязать публиковать декларации всех госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих предложил глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О введении гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.

"Агентство предлагает применение карьерных и финансовых санкций в случаях значительного расхождения доходов и расходов чиновников. Параллельно с этим агентство считает целесообразным обязать публиковать декларации всех государственных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", - сообщил Шпекбаев.

Этот вопрос, по его словам, проходит процедуру согласования с госорганами.

Ранее сообщалось, что с 2020 года информация о доходах государственных служащих, депутатов и судей будет в открытом доступе. Это в первую очередь государственные служащие, относящиеся к категории политических: административные госслужащие корпуса А, судьи, депутаты Парламента и руководители квазигосударственных организаций, организаций, где имеется доля участия государства.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 15:45
Сажать через одного пора уже, а тут все о декларировании, по домам проедьте, все увидите своими глазами. А бумага все стерпит, никто же проверять не будет, так же теперь отчитываются чиновники!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • non_alcoholic
 Князь (Посетители) Сегодня, 14:19
mer,
Полицейским верхам жаба душит когда низы на крузаках рассекают,а это говорит о том что низы на верх не всё отдают для этого и придумана процедура согласования с госорганами.
 
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  • non_alcoholic
 mer (Посетители) Сегодня, 14:03
Пчёлы против мёда,как можно подрубить сук на котором сам сидишь? Сколько висит этот вопрос в воздухе? Видимо висеть ему вечно.
 
 

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