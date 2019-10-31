Военных и полицейских предложили обязать отчитываться о доходах

Обязать публиковать декларации всех госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих предложил глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О введении гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.



"Агентство предлагает применение карьерных и финансовых санкций в случаях значительного расхождения доходов и расходов чиновников. Параллельно с этим агентство считает целесообразным обязать публиковать декларации всех государственных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", - сообщил Шпекбаев.



Этот вопрос, по его словам, проходит процедуру согласования с госорганами.



Ранее сообщалось, что с 2020 года информация о доходах государственных служащих, депутатов и судей будет в открытом доступе. Это в первую очередь государственные служащие, относящиеся к категории политических: административные госслужащие корпуса А, судьи, депутаты Парламента и руководители квазигосударственных организаций, организаций, где имеется доля участия государства.