Военных и полицейских предложили обязать отчитываться о доходах

Обязать публиковать декларации всех госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих предложил глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
О введении гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.
"Агентство предлагает применение карьерных и финансовых санкций в случаях значительного расхождения доходов и расходов чиновников. Параллельно с этим агентство считает целесообразным обязать публиковать декларации всех государственных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", - сообщил Шпекбаев.
Этот вопрос, по его словам, проходит процедуру согласования с госорганами.
Ранее сообщалось, что с 2020 года информация о доходах государственных служащих, депутатов и судей будет в открытом доступе. Это в первую очередь государственные служащие, относящиеся к категории политических: административные госслужащие корпуса А, судьи, депутаты Парламента и руководители квазигосударственных организаций, организаций, где имеется доля участия государства.
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