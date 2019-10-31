«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.54 KZT
  • €1 = 431.67 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 15:07
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, 16 октября 21-летний военнослужащий покончил с собой. В свидетельстве о смерти было написано, что Сафонов скончался в результате асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»). При этом родные получили тело со следами побоев и считают, что дело должно расследоваться по статье 105 УК («Убийство»).

Как рассказала двоюродная сестра погибшего Юлия Дякунова, во время подготовки к похоронам оказалось, что лицо Сергея было загримировано. «Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», — сказала она, добавив, что побои подтвердила независимая судебно-медицинская экспертиза.

Призывник, пишет «Коммерсантъ», был одним из десяти детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. В связи с тем, что Сафонов был верующим, родные в суицид не верят. «Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться», — рассказала мать погибшего Лариса Сафонова.

По ее словам, последний раз с сыном она виделась за неделю до смерти. В какой-то момент она обнаружила след от заживающего синяка. «Я спросила, не бьют ли его сослуживцы. Он ответил, что ударился о стол. Но когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться и признался, что его бьют трое сослуживцев», — говорит женщина. Позднее она вспомнила, что сын рассказывал о попытке украсть мобильный телефон одного из своих обидчиков, чтобы узнать, где тот живет.

Дякунова в свою очередь добавила, что как-то раз ее двоюродный брат жаловался командиру Дмитрию Калинину на воровство со стороны сослуживцев и после этого у него начались проблемы. Калинин от комментариев отказался.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Князь (Посетители) Сегодня, 15:48
Так было всегда и при советах и теперь и у них и у нас просто теперь скрыть сложно сми и интернет вскрывают гнойники прогнивших государств где воинов пришедших отдать долг отечеству насилуют гнобят и просто уничтожают.Мои дети не служили и мы всё сделали для этого в своё время сам я служил видел много чего,но там где я служил даже в советское время был тихий дисбат все еле выжили 2 года и сам будучи командиром не допускал даже ссор с них начинается беспридел.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Вован
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:16
да что же такое? shock не армия а зоны какие то где отбывают сроки отморозки, которые получают моральное удовлетворение от насилия над другими.
как они такими становятся, эти люди?

я не отдам своего сына в армию. да, буду прятать. буду платить штрафы но вам не отдам.
он и спортсмен, и боевыми занимался и может постоять за себя. но это боюсь не поможет против шакалов

не хочу хоронить сына в 20 лет из-за отморозков в армии! и мне жаль тех ребят которых там уничтожают и морально и физ
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика