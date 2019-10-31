В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По информации издания, 16 октября 21-летний военнослужащий покончил с собой. В свидетельстве о смерти было написано, что Сафонов скончался в результате асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»). При этом родные получили тело со следами побоев и считают, что дело должно расследоваться по статье 105 УК («Убийство»).



Как рассказала двоюродная сестра погибшего Юлия Дякунова, во время подготовки к похоронам оказалось, что лицо Сергея было загримировано. «Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», — сказала она, добавив, что побои подтвердила независимая судебно-медицинская экспертиза.



Призывник, пишет «Коммерсантъ», был одним из десяти детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. В связи с тем, что Сафонов был верующим, родные в суицид не верят. «Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться», — рассказала мать погибшего Лариса Сафонова.



По ее словам, последний раз с сыном она виделась за неделю до смерти. В какой-то момент она обнаружила след от заживающего синяка. «Я спросила, не бьют ли его сослуживцы. Он ответил, что ударился о стол. Но когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться и признался, что его бьют трое сослуживцев», — говорит женщина. Позднее она вспомнила, что сын рассказывал о попытке украсть мобильный телефон одного из своих обидчиков, чтобы узнать, где тот живет.



Дякунова в свою очередь добавила, что как-то раз ее двоюродный брат жаловался командиру Дмитрию Калинину на воровство со стороны сослуживцев и после этого у него начались проблемы. Калинин от комментариев отказался.