Мешками вывозят высыпанный в степи лук жители ЗКО

Тонны лука высыпали на поле недалеко от поселка Жамбыл района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".



В месенджере Whatsapp распространяется видео, на котором грузовые машины выгружают лук на поле. Автор ролика комментирует происходящее: "Как-то так ребята, представляете, хранить лук сказали негде. Все базы забиты, они вывозят его и выкидывают", - говорит голос за кадром.



Огромные горы лука выгружены на поле недалеко от поселка Жамбыл района Байтерек. Люди приехали семьями и грузят лук мешками в свои машины.



По словам акима района Байтерек Асхата Шахарова, эти поля, где высыпали лук, принадлежат крестьянскому хозяйству "Жана алем".



- У нас есть предприниматель в районе, он экспортирует лук. То, что не прошло сортировку и не годно к экспорту, он выгрузил на свои поля и разрешил своим рабочим набрать его, - отметил глава района Байтерек.



