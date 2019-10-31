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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Пассажирские перевозки» наказали на 865 млн тенге за удержания 1 тыс. тенге при возврате билетов

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 17:40
«Пассажирские перевозки» наказали на 865 млн тенге за удержания 1 тыс. тенге при возврате билетов
Фото из открытых источников
Астана. 31 октября. КазТАГ – АО «Пассажирские перевозки» наказали на Т865 млн за удержания Т1 тыс. при возврате билетов, сообщает пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции.

«Антимонопольным органом в действиях АО «Пассажирские перевозки» установлены факты злоупотребления доминирующим положением в части удержания Т1 тыс. при возврате проездных документов (билетов). Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султан постановлением от 15 октября 2019 года признал АО «Пассажирские перевозки» виновным в совершении правонарушения и наложил штраф в размере Т865 млн», - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что решение не вступило в законную силу.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Intel (Посетители) Сегодня, 18:37
Пусть вернет народу то что удержали! Тогда можно верить в то, что государство заботится о своем народе. А не очередная клановая резня.
 
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  • Intel
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:07
т.е. опять когда народ попадал на деньги государство молчало а тут решило вмешаться? С чего бы? Сумма накапала?
 
 

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