«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.67 KZT
  • €1 = 433.83 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам объяснили, чем грозит отсутствие регистрации сотовых номеров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:16
Казахстанцам объяснили, чем грозит отсутствие регистрации сотовых номеров
Фото из открытых источников
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев призвал казахстанцев произвести регистрацию сотовых номеров своих телефонов и объяснил, чем грозит ее отсутствие. Разговор об этом состоялся в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Глава министерства подчеркнул, что во-первых, телефонный номер является не просто набором из нескольких цифр, а такой же собственностью, как дом или личный автомобиль. Это доступ к государственным услугам, денежным транзакциям, платежам.

Во-вторых, это вопрос собственной безопаности. Представьте, что ваш номер зарегистрирован на другого человека. Этот человек имеет возможность получить ваши персональные данные - может отключить номер, вывести деньги с баланса, запросить детализацию звонков, отметил Абаев.

По словам чиновника, лучше потратить 15 минут и зарегистрировать номер, чем потом обвинять государство в том, что оно не предприняло никаких мер.

Другая сторона попустительского отношения к регистрации номеров, когда на одного человека регистрируется несколько чужих номеров сразу. Например, один из пользователей окажется мошенником или телефонным террористом.

Тогда, в первую очередь, полиция придет именно к тому, на кого зарегистрирован номер. Придется доказывать, что никакого дела к совершенному преступлению вы не имеете.

Отмечается, что некоторые казахстанцы, которые проверили регистрацию номеров на свое имя, обнаружили, что являются владельцами десятков и даже тысяч чужих телефонных номеров.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика