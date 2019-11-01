Казахстанцам объяснили, чем грозит отсутствие регистрации сотовых номеров

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев призвал казахстанцев произвести регистрацию сотовых номеров своих телефонов и объяснил, чем грозит ее отсутствие. Разговор об этом состоялся в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".Глава министерства подчеркнул, что во-первых, телефонный номер является не просто набором из нескольких цифр, а такой же собственностью, как дом или личный автомобиль. Это доступ к государственным услугам, денежным транзакциям, платежам.Во-вторых, это вопрос собственной безопаности. Представьте, что ваш номер зарегистрирован на другого человека. Этот человек имеет возможность получить ваши персональные данные - может отключить номер, вывести деньги с баланса, запросить детализацию звонков, отметил Абаев.По словам чиновника, лучше потратить 15 минут и зарегистрировать номер, чем потом обвинять государство в том, что оно не предприняло никаких мер.Другая сторона попустительского отношения к регистрации номеров, когда на одного человека регистрируется несколько чужих номеров сразу. Например, один из пользователей окажется мошенником или телефонным террористом.Тогда, в первую очередь, полиция придет именно к тому, на кого зарегистрирован номер. Придется доказывать, что никакого дела к совершенному преступлению вы не имеете.Отмечается, что некоторые казахстанцы, которые проверили регистрацию номеров на свое имя, обнаружили, что являются владельцами десятков и даже тысяч чужих телефонных номеров.