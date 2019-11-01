Вид на жительство в России стал бессрочным с 1 ноября

Срок выдачи разрешения сокращен до четырех месяцев.



Закон, согласно которому вид на жительство для иностранцев в России становится бессрочным, но требует ежегодного подтверждения, вступает в силу с 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ, передает Today.kz.

По данным ведомства, до изменений в законодательство вид на жительство выдавался на пять лет с возможностью продления.



"Теперь постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, в том числе в электронной форме. По истечении каждого пятого года уведомление подается только лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован", – говорится в сообщении.



Также в министерстве отметили, что для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей вид на жительство будет выдаваться на срок действия их разрешения на работу.



Кроме того, расширен перечень лиц, которым этот документ будет выдаваться без получения разрешения. В их число включены иностранные граждане, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, успешно освоившие в России имеющую госаккредитацию программу высшего образования по очной форме обучения и получившие документ об образовании и о квалификации с отличием, а также отдельные категории квалифицированных специалистов, работающие в России не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением.



"Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение на временное проживание в РФ выдается без учета квоты правительства РФ. Кроме вышеуказанных лиц в их число включены, в частности, иностранные граждане, являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно проживавшими на ее территории, признанными беженцами, либо получившими временное убежище в РФ, переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев, бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и получившие профессиональное образование в государственной образовательной или научной организации, расположенных на территории РФ, по имеющим госаккредитацию образовательным программам", – отметили в МВД.