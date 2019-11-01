Посольство Израиля в Казахстане возобновило работу

Дипломатические учреждения Израиля по всему миру открылись после двух дней протеста.



Сотрудники израильских дипломатических учреждений возобновили работу по всему миру после забастовки, которая началась из-за сокращения финансирования. К работе вернулось в том числе и посольство Израиля в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства.



"Посольство Израиля в Казахстане работает в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе дипломатического учреждения.



Посольства Израиля по всему миру так же стали сообщать о возобновлении работы, отмечая, что переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля продолжатся.



Напомним, что израильские дипломаты объявили забастовку 30 октября, когда сотрудники внешнеполитического ведомства Израиля выразили протест против решения Министерства финансов Израиля об изменении условий финансирования их работы.



Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство Израиля в Казахстане также объявило о забастовке.



Посол Израиля в РК Лиат Вексельман ранее подчеркнула, что забастовка дипломатов никак не связана с Казахстаном.