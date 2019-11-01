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"Это ад": новую систему оценок в школе раскритиковали казахстанцы

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 10:38
"Это ад": новую систему оценок в школе раскритиковали казахстанцы
Фото из открытых источников
Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова решила дать разъяснения по критериальной системе оценивания школьников, которая вызвала массу вопросов среди учеников, родителей и педагогов. Развернутый пост появился на Facebook-странице вице-министра и вызвал новую волну обсуждений, передает NUR.KZ.

Как сообщила вице-министр, МОН Казахстана планирует и дальше внедрять критериальную систему оценивания в школы. Сейчас ее активно обсуждают и в самом министерстве, и в педагогической среде.

Каринова пишет, что казахстанские учителя считают, что нельзя возвращаться к привычной 5-балльной системе оценивания.

Как пояснила вице-министр, обновленная программа образования вводится в казахстанских школах с 2016 года: сначала ее ввели в 1-х классах, в 2017 она была введена во 2-х, 5-х и 7-х классах, а в 2018 - в 3-х, 6-х и 8-х классах.

По обновленной программе знания школьников оцениваются с помощью СОР, суммарной оценки за раздел, и СОЧ - суммарной оценке за четверть. В промежутках между этими двумя контрольными, по итогам которых выставляется оценка, ученики не получают привычных пятерок, четверок и троек.

Теперь знания детей оцениваются по специальным критериям, что, по мнению министерства образования, исключает субъективность со стороны учителя.

"​Фактически СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы, а СОЧ – это четвертные контрольные работы", - пишет Каринова.

Вице-министр объясняет, что по новой системе ученик "должен сам понять, чего он достиг и над чем еще нужно работать".

В МОНе считают, что новая система оценивания значительно упростит и работу учителей - теперь вместо огромного количества тетрадей, которые они должны были проверять едва ли не каждый день, педагоги проверяют только контрольные работы, то есть СОР и СОЧ.

Каринова отмечает, что новая система положительно сказывается и на эмоциональном состоянии школьников: теперь они не зациклены на оценках.

"Они не боятся получать «плохие» отметки, они их просто не знают", - пишет вице-министр, отмечая, что вместо оценок дети получают лишь комментарий от преподавателя.

При этом Каринова отмечает, что затруднения возникают только у родителей и учеников, "психологически привыкших" к старой программе и традиционной системе оценивания.

Однако комментаторы поста не согласились с плюсами новой системы.

В частности, министерство упрекнули в "гонке за передовыми государствами", отметив, что новая система может дать результаты в "передовых городских школах", но совсем не подходит для сельских школ.

Комментаторы пишут, что обновленная программа хорошо работает "лишь в отчетах и на словах", а "на деле совсем другая картина".

Подписчики вице-министра усомнились, что казахстанские учителя действительно между традиционной и критериальной системами оценивания выбрали вторую.

"Учителя спорят, соглашаются...". Где живут они? На другой планете? Покажите нам этих героев", "Какие это учителя поддерживали обновленку", "Вы по школам пройдитесь, не афишируя Вашу должность, и спросите у педагогов , детей и родителей, что сейчас для них , эта ваша новая система оценивания. Это АД!!!!", "И интересно, какие учителя там с группе? Которые в школе ни разу не были?", - гласят комментарии под постом. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики вице-министра считают, что новая система оценок не позволяет родителям отслеживать уровень знаний детей, а у самих школьников нет мотивации заниматься, потому что они не знают свой результат.

"Что то так красиво написано, а на деле все иначе. Формативного оценивания вообще нет Домашка не проверяется и не оценивается. Дети забили многие на нее. На уроке можно не отвечать. Все равно оценки не будет. Только лишь сор и соч в этом плане покажут знания. 5 соч за день мой ребенок написал в той четверти", - пишут родители в комментариях.

"Дети учиться не хотят, потому что у них нет мотивации", - считают комментаторы.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 12:30
система вообще больная. не знаю, что там в старших классах будет, но в начальных большое количество совершенно ненужного в таком возрасте детям материала, куча картинок, а материала для закрепления конкретных навыков практически нет. дети заканчивают первый класс и толком не умеют ни писать, ни считать, ни читать. если ребенок не аккуратен сам по себе - никто в школе аккуратности его не научит.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 12:13
Раньше в старших классах делали домашки из за боязни 2, а теперь просто дети плюют на эти дз, оценок то нет, чего напрягаться. Эта мадам в своём уме вообще? Где она видала школьника, который сидит и думает- да, тут мне надо работать над собой, пойду в библиотеку!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Юрий Спассков
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:58
дяди и тети из МОН понятия не имеют как происходит процесс обучения ребенка. ни один ребенок не осознает необходимость ежедневного изучения материала, повторения пройденного и т.д.
раз не спрашивают, значит можно не учить - вот как думает обычный ребенок. родители не смогут контролировать, так как в таком случае им придется самим вместо учителей сперва познавать учебный материал.
сор и соч может показать результат только в том, случае, если ребенок учился. а так все покатится вниз и будет обрастать проблемами как снежный ком.
в общем все как всегда.
 
 

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