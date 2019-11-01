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Режим "открытого неба" вводится в аэропортах 11 городов Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Режим "открытого неба" вводится в аэропортах 11 городов Казахстана
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
С 1 ноября 2019 года в Казахстане вводится режим "открытого неба" в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск и Семей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Режим "открытого неба" предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям 5 степени "свободы воздуха" по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

"Полеты с 5 степенью "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты. Срок действия режима "открытое небо" – 3 года с возможностью дальнейшего продления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение данного режима в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счете повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитию туризма и увеличению транспортной доступности Международного финансов ого центра "Астана".

В рамках развития данного направления выполнены следующие мероприятия:

– проведены переговоры с авиационными властями Оман, по итогам которых авиакомпания "SalamAir" планирует начать выполнение полетов из Маската в Алматы в следующем году;

– авиакомпания "Эйр Астана" планирует открытие рейсов в Джидду – 3 рейса в неделю в I квартале 2020 г., авиакомпания SCAT планирует начало полетов в Джидду и Медину 2 раза в неделю с 30 ноября т.г.;

– 22-24 октября т.г. проведены переговоры с крупнейшим в Азии лоукост перевозчиком "Air Asia" и глобальным перевозчиком "Singapore Airlines";

– были проведены переговоры с авиакомпанией Уральские Авиалинии, 22 декабря т.г. будет открыт рейс по маршруту Екатеринбург – Алматы;

– авиакомпания Fly Arystan с 13 декабря 2019 г. начнет выполнение ежедневных авиарейсов по направлению Нур-Султан – Москва;

– проведены переговоры с авиакомпанией LOT, польская авиакомпания увеличит количество рейсов до 7 рейсов в неделю из Варшавы в Нур-Султан с лета 2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года.

Также, планируется проведение встреч с авиационными властями Катара по полетам авиакомпании "Qatar Airways", с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов по полетам авиакомпаний "Emirates", «Fly Dubai» и других стран для открытия новых сообщений.


Источник: kazpravda.kz
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