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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как повысятся тарифы на электроэнергию

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Как повысятся тарифы на электроэнергию
Фото из открытых источников
Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев рассказал о повышении тарифов на электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В части энергетики - там Министерство энергетики... Среднее повышение тарифов по станциям составило где-то 15 процентов. Из 44 станций по 32 станциям, данное повышение незначительно отразится. Повышение будет в районе 6-7 процентов, это максимум", - расссказал он.

По его словам, в конечном счете для потребителя будет повышение в пределах 6-7 процентов.

"Частично это будет в этом году подниматься, часть будет с 1 января 2020 года. Большая часть субъектов по завершении определения тарифов будет обращаться в следующем году. На тот момент будем анализировать и смотреть обоснованность тарифов каждого субъекта. Новая тарифная ставка будет с 2021 года", - заключил Асан Дарбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 16:55
А как же заморозка тарифов до 2025 года?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:29
Всё не нажруться,давай больше,а то мы не понимаем,от куда берутся целые микрорайоны новых домов.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:12
Шооооо, опять? shock
 
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  • Toryn
  • tolk
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 14:42
За долбало повышении тарифов на электроэнергию.
 
 

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