Как повысятся тарифы на электроэнергию

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев рассказал о повышении тарифов на электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В части энергетики - там Министерство энергетики... Среднее повышение тарифов по станциям составило где-то 15 процентов. Из 44 станций по 32 станциям, данное повышение незначительно отразится. Повышение будет в районе 6-7 процентов, это максимум", - расссказал он.
По его словам, в конечном счете для потребителя будет повышение в пределах 6-7 процентов.
"Частично это будет в этом году подниматься, часть будет с 1 января 2020 года. Большая часть субъектов по завершении определения тарифов будет обращаться в следующем году. На тот момент будем анализировать и смотреть обоснованность тарифов каждого субъекта. Новая тарифная ставка будет с 2021 года", - заключил Асан Дарбаев.
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