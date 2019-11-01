«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.46 KZT
  • €1 = 434.17 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жителя Индонезии публично наказали за роман с замужней женщиной. Он участвовал в создании закона о супружеской измене

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Жителя Индонезии публично наказали за роман с замужней женщиной. Он участвовал в создании закона о супружеской измене
Снимок AFP​: во время наказания Мухлиса бин Мухаммеда на площади
Жителя Индонезии Мухлиса бин Мухаммеда, который участвовал в разработке закона о наказании за супружеские измены, публично наказали за роман с замужней женщиной. Об этом пишет Би-би-си.

Мухлиса поймали на преступлении в регионе Ачех. В качестве наказания ему назначили 28 ударов бамбуковой палкой. Женщина, которая переспала с ним, получила 23 удара.

В провинции Ачех действуют жёсткие и консервативные исламские законы. В регионе запрещено производство и распространение алкоголя, азартные игры, гомосексуализм и другие вещи, которые не соответствуют нормам шариата. Наказание за преступления проходит на открытой площади.

Это не первый случай наказания за сексуальную связь. В 2017 году местные власти назначили по 83 удара двум мужчинам, которых признали виновными в гомосексуализме.


Источник: tjournal.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика