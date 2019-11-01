Жителя Индонезии публично наказали за роман с замужней женщиной. Он участвовал в создании закона о супружеской измене

Жителя Индонезии Мухлиса бин Мухаммеда, который участвовал в разработке закона о наказании за супружеские измены, публично наказали за роман с замужней женщиной. Об этом пишет Би-би-си.



Мухлиса поймали на преступлении в регионе Ачех. В качестве наказания ему назначили 28 ударов бамбуковой палкой. Женщина, которая переспала с ним, получила 23 удара.



В провинции Ачех действуют жёсткие и консервативные исламские законы. В регионе запрещено производство и распространение алкоголя, азартные игры, гомосексуализм и другие вещи, которые не соответствуют нормам шариата. Наказание за преступления проходит на открытой площади.



Это не первый случай наказания за сексуальную связь. В 2017 году местные власти назначили по 83 удара двум мужчинам, которых признали виновными в гомосексуализме.