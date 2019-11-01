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Налоговый "бонус" появится в Казахстане

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Налоговый "бонус" появится в Казахстане
Фото из открытых источников
Государство будет возвращать кэшбек за покупки при предоставлении чека.

С 2020 года в пилотном режиме в Казахстане введут систему "налоговый бонус", передает Today.kz. По словам вице-министра финансов Руслана Енсебаева, проект подразумевает обязательное получение чеков покупателями, за это им предполагается возвращать часть потраченных средств.

"Данная система позволит стимулировать казахстанцев оплачивать свои покупки с помощью платежных карт или наличными, но при этом обязательно требовать у продавца фискальный чек. Таким образом, налоговые органы смогут видеть весь оборот предпринимателей и компаний", - пояснил он.

Енсебаев подчеркнул, что налоговые инспекторы не в состоянии сами администрировать этот налоговый процесс.

"Поэтому люди будут заинтересованы требовать у продавцов чеки. В чеке содержится подробная информация о стоимости покупки. Мы сейчас прорабатываем, какая часть от этой стоимости будет поступать в личный кабинет, так называемый налоговый кошелек", - уточнил вице-министр.

В настоящее время Минфин только разрабатывает эту систему. В результате покупатели смогут видеть, как поступает определенная сумма, которую можно будет использовать в счет уплаты налогов или других платежей и штрафов. С 2020 года планируется внедрять "налоговый бонус" как пилотный проект.

"Далее, возможно, с 2021 года будем масштабировать данное решение. Предварительно планируется, что кэшбек составит 0,5%", – резюмировал он.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:18
при этом обязательно требовать у продавца фискальный чек.

ага, купил сигарет, стоишь такой в магазине внизу дома и требуешь у апашки чек lol

даже в нашем т.н. международном аэропорту в баре чеки не дают, кассовый аппарат и терминалы никогда не работают.
толку нет требовать, если продавцы не заинтересованы в законности своих действий. а почему они не заинтересованы? потому что тогда придется платить налоги, соответственно вырастут цены в твоем магазине, а все будут покупать в соседнем, потому что там родственник в КГД и его никто не тронет своими налогами и проверками.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:14
Хочу привести пример как один мой знакомый работает в Канаде, у него салон красоты, он практически вообще налогов не платит, так как практически вся прибыль уходит на расходы по работе.
После трёх лет работы к нему пришли налоговики с вопросом - Почему нет налогов или платит мизер? Ответ прост: Бензин, представительские расходы, коммуналка, аренда, зарплата двум работникам и т.д. и денег нет... официально, понятно, что он в карман себе ложит достаточно, НО почему его не трогают налоговики?
Всё просто! Он даёт работу двум людям и платит аренду! А соответственно платит налоги на зарплату, а арендодатель платит налоги с его денег! Так что в любом случае государство получило с него деньги!

Дело в том, что государственные структуры должны так разрабатывать систему налогообложения, чтобы не надо было контролировать чеки!

А то присылают мне из налоговой письма о задолженности по недвижимости взятую с какого то потолка! Не могут наладить свою систему, а население им должны помогать за свои деньги! Работать учитесь господа налоговики!
 
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  • leo529
  • Pinochet
  • zhanino
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:03
Далее, возможно, с 2021 года ....


С 2020 года в пилотном режиме...
Мы сейчас прорабатываем....


Бла-бла-бла... Я буду брать чек и бегать в налоговую чтобы мне ВОЗМОЖНО вернули 0,5% от покупки?
Стоять в очереди и доказывать налоговикам покупки?
Оно того не стоит! Не думаю, что работу налоговиков стоит перекладывать на плечи населения!
Налоговая получает зарплату с наших денег и мы ещё должны за них делать их работу! Ну ни в какие ворота не лезет!
 
 

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