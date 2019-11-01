Налоговый "бонус" появится в Казахстане

Государство будет возвращать кэшбек за покупки при предоставлении чека.
С 2020 года в пилотном режиме в Казахстане введут систему "налоговый бонус", передает Today.kz. По словам вице-министра финансов Руслана Енсебаева, проект подразумевает обязательное получение чеков покупателями, за это им предполагается возвращать часть потраченных средств.
"Данная система позволит стимулировать казахстанцев оплачивать свои покупки с помощью платежных карт или наличными, но при этом обязательно требовать у продавца фискальный чек. Таким образом, налоговые органы смогут видеть весь оборот предпринимателей и компаний", - пояснил он.
Енсебаев подчеркнул, что налоговые инспекторы не в состоянии сами администрировать этот налоговый процесс.
"Поэтому люди будут заинтересованы требовать у продавцов чеки. В чеке содержится подробная информация о стоимости покупки. Мы сейчас прорабатываем, какая часть от этой стоимости будет поступать в личный кабинет, так называемый налоговый кошелек", - уточнил вице-министр.
В настоящее время Минфин только разрабатывает эту систему. В результате покупатели смогут видеть, как поступает определенная сумма, которую можно будет использовать в счет уплаты налогов или других платежей и штрафов. С 2020 года планируется внедрять "налоговый бонус" как пилотный проект.
"Далее, возможно, с 2021 года будем масштабировать данное решение. Предварительно планируется, что кэшбек составит 0,5%", – резюмировал он.
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