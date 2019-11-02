Они еще и танцуют: парень сделал костюм со скелетами и поразил всех

Создатель «наряда» на Хеллоуин заставил танцевать скелеты.Каждый Хеллоуин удивляет всех любителей этого «страшного» праздника каким-то необычным нарядом. И если нарядиться в костюм скелета, нести «голову» на подносе вместо головы, уже некульно, то парень с танцующими скелетами стал героем нынешнего Хеллоуина. Может, ему просто не нравились живые неумелые партнеры, вот он и решил создать себе танцевальную группу скелетов. Судя по видео, которое разместил сегодня «Ридус», пользователям очень понравился необычный костюм. Многие выражали восхищение, а некоторые даже пытались выяснить: а лунную походку им слабо сбацать.



