Прямая трансляция боя Сауль «Канело» Альварес — Сергей Ковалев за титул чемпиона мира WBO

Утром в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоится титульный бой в полутяжелом весе между мексиканским боксером Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО), сообщает Sports.kz.



В Казахстане бой «Канело» — Ковалев в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport». Трансляция вечера бокса из Лас-Вегаса начнется в 06:25 по времени Нур-Султана, а главный поединок — ориентировочно после 09:00. Также казахстанские болельщики увидят бой Мейирима Нурсултанова (12-0, 8 КО) с мексиканским боксером Кристианом Оливасом (16-5, 13 КО).



На бой «Канело» — Ковалев букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа «Канело» — 1.245, победа Ковалева — 4.26, ничья — 24. Ставку можно сделать здесь. На кону будет стоять титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, которым владеет Ковалев.



В последний раз Альварес выходил на ринг в мае: он победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО). Также для «Канело» это будет первый бой в полутяжелом весе — ранее он становился чемпионом мира в трех весовых категориях (первой средней, средней и суперсредней). Ковалев же дрался в августе с британским боксером Энтони Ярдом (18-1, 17 КО) и победил его техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.