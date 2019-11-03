В ближайшее время в Казахстане подорожает электричество. Причиной роста называют повышение себестоимости электроэнергии за счет угля и газа, передает КТК.



Казахстанцев ждут новые тарифы на электроэнергию

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Электричество в стране подорожает на 6%, сообщили в министерстве нацэкономики. Оказалось, что из-за действующих тарифов часть производителей энергии работают себе в убыток.



«Энергопроизводящие организации обратились в правительство ввиду того, что они несут затраты, не покрываемые текущим уровнем предельных тарифов. Это в первую очередь затраты, связанные с топливной составляющей, это уголь. Цена угля возросла с начала года на ряде разрезов. В июле месяце была увеличена стоимость локомотивной тяги», — сообщил директор департамента министерства энергетики РК Кайрат Рахимов.



По данным антимонопольщиков, влияет на стоимость и тот факт, что Казахстан с недавнего времени производит «зеленую» энергию. Киловатт-час стоит 30 тенге – против обычной за 5 тенге. Правда, такой энергии в стране всего 2% от общего объема. Поэтому настоящая причина повышения тарифов — в угле. В антимонопольном комитете заявили, что повлиять на его цену, а значит, и на тариф на электроэнергию не могут.



«Как бессильны? Здесь же идет прямая компетенция каждого госоргана. Если Минэнерго занимается своей частью отраслевой плюс ценовой политикой энергостанций, то это чисто их компетенции. И они должны отвечать за свою проводимую политику. Мы туда уже не вмешиваемся», — пояснил председатель комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев.



По данным министерства нацэкономики, обновленные квитанции казахстанцы могут получить уже в следующем месяце.



Прошлой осенью на заседании совета безопасности Нурсултан Назарбаев заявил, что энергетики незаконно обогащаются на казахстанцах, а антимонопольный комитет лишь наблюдает за этим со стороны. После этого монополистами занялась Генпрокуратура. Громкое расследование закончилось уголовными делами, коммунальщики сделали перерасчет по некоторым позициям.