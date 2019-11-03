«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Ноября
+4...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.46 KZT
  • €1 = 434.17 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев ждут новые тарифы на электроэнергию

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Казахстанцев ждут новые тарифы на электроэнергию
Иллюстративное фото
В ближайшее время в Казахстане подорожает электричество. Причиной роста называют повышение себестоимости электроэнергии за счет угля и газа, передает КТК.

Казахстанцев ждут новые тарифы на электроэнергию
Фото: pixabay.com
Электричество в стране подорожает на 6%, сообщили в министерстве нацэкономики. Оказалось, что из-за действующих тарифов часть производителей энергии работают себе в убыток.

«Энергопроизводящие организации обратились в правительство ввиду того, что они несут затраты, не покрываемые текущим уровнем предельных тарифов. Это в первую очередь затраты, связанные с топливной составляющей, это уголь. Цена угля возросла с начала года на ряде разрезов. В июле месяце была увеличена стоимость локомотивной тяги», — сообщил директор департамента министерства энергетики РК Кайрат Рахимов.

По данным антимонопольщиков, влияет на стоимость и тот факт, что Казахстан с недавнего времени производит «зеленую» энергию. Киловатт-час стоит 30 тенге – против обычной за 5 тенге. Правда, такой энергии в стране всего 2% от общего объема. Поэтому настоящая причина повышения тарифов — в угле. В антимонопольном комитете заявили, что повлиять на его цену, а значит, и на тариф на электроэнергию не могут.

«Как бессильны? Здесь же идет прямая компетенция каждого госоргана. Если Минэнерго занимается своей частью отраслевой плюс ценовой политикой энергостанций, то это чисто их компетенции. И они должны отвечать за свою проводимую политику. Мы туда уже не вмешиваемся», — пояснил председатель комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев.

По данным министерства нацэкономики, обновленные квитанции казахстанцы могут получить уже в следующем месяце.

Прошлой осенью на заседании совета безопасности Нурсултан Назарбаев заявил, что энергетики незаконно обогащаются на казахстанцах, а антимонопольный комитет лишь наблюдает за этим со стороны. После этого монополистами занялась Генпрокуратура. Громкое расследование закончилось уголовными делами, коммунальщики сделали перерасчет по некоторым позициям.


Источник: NEWTIMES
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 16777214 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
МаккенZи (Посетители) Сегодня, 17:40


Таковы и наши реалии. К сожалению



Кикоз никак не отступает



Лучшая жизнь для казахстанцев только в ином мире



Лучшая жизнь для казахстанцев только в ином мире
 
Страницы:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1677722
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика