Битва двух собак за лежанку рассмешила пользователей Сети

Если вы заводите в доме двух собак, вы должны знать, что собаки, живущие под одной крышей, не всегда ладят между собой.
Причиной конфликта может стать даже обычная лежанка.
Пример тому вот это видео, на котором большая овчарка решила силой забрать уже занятое уютное местечко другой собакой.
На кадрах видно, как она тянет лежанку с находящимся в ней далматином. Но тот даже и не думает так просто отдавать занятое место конкуренту. Временами он проявляет негодование и рычит на своего собрата. Однако сила и большой рост все же помогают зачинщику конфликта одержать победу. Овчарка просто вытряхивает далматина с лежанки и забирает её себе.
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