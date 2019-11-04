Владельцев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах

Компания Apple предупредила пользователей старых моделей iPhone и iPad, что с понедельника, 4 ноября, они начнут испытывать трудности с системой определения местонахождения, если не установят новейшее программное обеспечение. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации, передает РИА Новости.
Речь идет о моделях гаджетов, изготовленных до 2012 года. Указывается, что проблемы коснутся владельцев iPhone 5, iPhone 4, iPad mini, iPad 2.
Отмечается, что это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля этого года. Подчеркивается, что влияние переноса времени на гаджеты Apple начнется в шесть утра по времени Нур-Султана в понедельник.
В компании заявили, что, в частности, пользователи iPhone 5 без обновления программного обеспечения могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, поскольку все эти возможности зависят от даты и времени.
Пользователей iPhone 5 также предупредили, что если не обновить ПО до 3 ноября, то для обновления необходимо будет создать резервную копию данных, которые затем нужно восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows, поскольку беспроводное обновление ПО и резервное копирование iCloud работать не будут.
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