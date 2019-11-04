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Димаш Кудайберген и Андреа Бочелли спели Besame Mucho

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Димаш Кудайберген и Андреа Бочелли спели Besame Mucho
Фото Турар Казангапов
Димаш Кудайберген спел дуэтом со знаменитым итальянским тенором Андреа Бочелли, передает Tengrinews.kz.

Димаш спел с Бочелли перед концертом в честь дня рождения Игоря Крутого. Видео появилось на странице казахстанского исполнителя в Instagram.

"Давно не виделся с маэстро. В гримерке решили попеть. Ждем выхода на сцену. С самым красивым тенором мира Андреа Бочелли", - написал Димаш под видео.

"От ваших голосов даже одежда в обморок упала", - пошутил один из пользователей Сети. На заднем плане действительно было видно, как что-то упало со шкафа.

Другие комментаторы отметили, что дуэт получился "волнительным", и пожелали, чтобы "это никогда не заканчивалось".

Андреа Бочелли и Димаш Кудайберген ранее встречались в мае. Тогда итальянский певец отметил, что у Димаша "удивительный голос".



Bésame mucho (с испанского - "Целуй меня много") - песня в жанре кубинского болеро, написанная в 1940 году мексиканской пианисткой Консуэло Веласкес Торрес; одна из известнейших песен XX века. Существуют сотни вариантов ее исполнения (в том числе в переводе на разные языки), а также инструментальных версий.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:34
хрен знает, но меня не цепляют его песни. голос безусловно очень хороший, может и один из лучших, но репертуар нулевой.
 
 

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