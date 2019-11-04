Министр описал казахстанское поколение Z

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев описал поколение Z, рожденных после 1995 года, как бедное, но очень благополучное, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Речь идет о смене ценностных установок и мировоззренческих характеристик, определяющих границы между поколением Y, рожденных в 1981-1995 годах, и поколением Z, рожденных после 1995 года. Для них (поколения Z. - Прим.) характерен высокий уровень потребления цифровых услуг. Их отношение к труду, деньгам и досугу значительно отличается от традиционных", - сказал Абаев на правительственном часе в Мажилисе.



По его словам, они больше склонны к выполнению работы на дому, для них большое значение имеет миссия и ценности работодателя, они более мобильны и склонны чаще менять место проживания.



"Зарубежные социологи отмечают, что в абсолютном выражении это очень бедное поколение, но одно из наиболее благополучных. Они не имеют в собственности недвижимости или автомобилей, но при этом могут позволить себе съем комфортных апартаментов, пользуются приложением Uber для передвижения по городу, а вместо откладывания средств на черный день предпочитают путешествовать дикарем по всему миру", - пояснил министр.



По его словам, сегодня в Казахстане насчитывается более 3,8 миллиона представителей молодежи. Это 21 процент от общего числа населения.



"По возрастному критерию 1,2 миллиона молодых граждан относятся к ювенальной группе - это лица от 14 до 18 лет. К постювенальной группе - от 19 до 23 лет - относятся 1,16 миллиона человек, Старшая возрастная группа от 24 до 29 лет насчитывает около полутора миллиона человек", - добавил он.