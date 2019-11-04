В Казахстане придумали, как пристроить незанятую молодежь

В Казахстане более 250 тыс. молодых людей не работают и не учатся. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает LS.



По словам министра, доля незанятой молодежи и не вовлеченной в процессы обучения составляет 7,2%.



"Это порядка 254 тыс. человек. Это довольно высокая цифра, но мы пошли дальше и изучили этот вопрос глубже, и детализировали некоторые данные. Например, 52 тыс. из них – это молодежь, которая не работает по причине ведения домашнего хозяйства, ухода за членами семьи, это в том числе молодые матери. 33 тыс. – это люди, которые не работают по состоянию здоровья, многие из них получают пособия по инвалидности. Для них тоже мы будем думать и предусматривать различные курсы, в том числе онлайн", – рассказал Абаев.



Он добавил, что по сравнению с прошлым годом этот показатель в стране снизился на 0,5%.



"До конца года планируется достичь снижения их доли на 1%. Наша конечная цель – довести этот показатель до 6% в 2021 году", – уточнил министр.



Глава ведомства привел статистику: по данным Международной организации труда, невовлеченным в мире является каждый пятый молодой человек. А в странах ОЭСР в 2018 году в среднем этот показатель составил 10,5% среди юношей, 15,6% среди девушек.



Он также отметил, что уровень молодежной безработицы в Казахстане на ІІ квартал 2019 года составил 3,7%, или 81 тыс. человек. Среди занятой молодежи, а это более 2 млн человек, 77% − наемные работники. Из них 388 тыс. человек работают в сфере оптовой и розничной торговли, 253 тыс. – в сельском хозяйстве, 239 тыс. – в сфере образования, а 218 тыс. – на объектах промышленности. Оставшиеся 23% − самозанятые.



"В целом по итогам Года молодежи в стране мы выработали ряд предложений. Первое: мы инициируем поправки в плановый бюджет 2021 года, согласно которым не менее половины расходов будут направлены на строительство доступного арендного жилья для молодежи и обеспечения ее трудовой занятостью. Второе: сократим количество мероприятий и выпуск печатной продукции в 10 раз. Третье: показатель охвата специальными мерами молодежной политики будет доведен четверти от общего числа молодежи. Четвертое: расходы на каждого молодого человека, охваченного мерами молодежной политики, будут доведены до 500 тыс. тенге. Пятое: будет разработан и внедрен индекс развития молодежи на основе аналогичного международного рейтинга", – резюмировал Абаев.



Ранее мажилисмены усомнились в эффективности программы занятости. Сообщалось, что все больше казахстанцев нуждаются в работе. При этом в министерстве труда и социальной защиты населения заявляли, что в ряде регионов наблюдается несоблюдение показателей госпрограммы "Еңбек". LS также писал, что около 256,7 млрд тенге планируется направить из республиканского бюджета на развитие занятости и массового предпринимательства в 2019-2021 годы. А позже стало известно, что в 2019 году объем выделенных на эту программу средств вырос на 15 млрд тенге. Как объяснили в Минтруда, увеличение расходов связано с внедрением в госпрограмму новых инструментов.